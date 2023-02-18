Попросил написать законопроект о легализации проституции: Малюська о знакомстве с ChatGPT

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен в Украине. Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем первом впечатлении от него.

ChatGpt не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Это необходимо, чтобы его не использовали для враждебной пропаганды.

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Малюська использовал ChatGpt

Министр юстиции рассказал, что попросил ChatGpt написать законопроект о легализации проституции.

Написало за 30 секунд. Подозреваю, Минюст ждут сокращения уже с понедельника,

– пошутил Малюська.

Что такое ChatGpt Это разработанный американской компанией OpenAI чат-бот с искусственным интеллектом. Он может работать с текстом, кодом, формулами и числами. Программа будет генерировать все, что ей зададут.



Малюська рассказал о знакомстве с ChatGPT / Фото Дениса Малюськи

ChatGPT теперь доступен в Украине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 18 февраля рассказал, что над вопросом доступа к ChatGPT в Украине команда работала долго.

ChatGPT теперь доступен в Украине. Команда Минцифры долго работала над этим решением — официальные письма, звонки и встреча с руководством.

– говорится в сообщении министра.

По его словам, Украину изъяли из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT.