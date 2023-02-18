Попросив написати законопроєкт про легалізацію проституції: Малюська про знайомство з ChatGPT

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT тепер доступний в Україні. Міністр юстиції Денис Малюська розповів про своє перше враження від нього.

ChatGpt не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Це необхідно, аби його не використовували для ворожої пропаганди.

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Малюська використав ChatGpt

Міністр юстиції розповів, що попросив ChatGpt написати законопроєкт про легалізацію проституції.

Написало за 30 секунд. Підозрюю, Мін'юст чекають скорочення вже з понеділка,

– пожартував Малюська.

Що таке ChatGpt Це розроблений американською компанією OpenAI чат-бот зі штучним інтелектом. Він може працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами. Програма генеруватиме все, що їй зададуть.



Малюська розповів про знайомство з ChatGPT / Фото Дениса Малюськи

ChatGPT тепер доступний в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 18 лютого розповів, що над питанням доступу до ChatGPT в Україні команда працювала довго.

ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом,

– мовиться в повідомленні міністра.

За його словами, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.