Критически важные объекты под ударом: на Черниговщине враг снова ударил по энергетике
- На Черниговщине российские войска попали в объект критической инфраструктуры.
- Энергетики работают над восстановлением, жителей просят соблюдать безопасность.
Во время атаки на Черниговскую область россияне снова попали в объект критической инфраструктуры. На месте атаки работают энергетики, чтобы как можно быстрее преодолеть ее последствия.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Какие последствия атаки на Черниговскую область?
Эпицентром ночной атаки на область стал Ичнянский район. Там произошло попадание в энергетический объект. Россияне продолжают бить по критической инфраструктуре и выбрали Черниговщину для частых обстрелов. Регион уже серьезно пострадал от этого.
Как сообщили специалисты, энергетики восстанавливают объект, учитывая ситуацию с безопасностью. Жителей просят набраться терпения и ожидать завершения ремонта.
Во время воздушной тревоги избегайте приближения к объектам энергетической инфраструктуры, поскольку они являются стратегическими целями россиян и могут быть опасными. И, конечно же, не забывайте перемещаться в укрытие,
– говорится в сообщении.
Что известно о последних атаках врага на критические объекты?
Российская армия несколько дней подряд атакует энергетику Черниговщины. За прошедшие сутки удар был нанесен по энергообъекту областного центра, а также по нескольким районам. В Черниговском районе в результате обстрела произошли аварийные отключения света, а в Нежинском районе поврежден жилой дом на Нежинщине и админпомещение в Семеновской общине.
Всего сотни ракет и дронов враг запустил по Украине в ночь на 5 октября. Под ударом были также объекты во Львовской области. В частности там повреждены промышленные и энергетические объекты, среди которых – газовое хранилище.
Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне не скрывают, что сознательно атакуют гражданские объекты и обычную инфраструктуру. Так во время массированной атаки 5 октября под ударом были энергетические объекты, гражданские предприятия, склады и железная дорога.