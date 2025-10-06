Під час атаки на Чернігівську область росіяни знову влучили в об'єкт критичної інфраструктури. На місці атаки працюють енергетики, щоб якнайшвидше подолати її наслідки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Чернігівобленерго.

Дивіться також Українців попередили про фейки щодо відключень світла: як розпізнати маніпуляції

Які наслідки атаки на Чернігівщину?

Епіцентром нічної атаки на область став Ічнянський район. Там сталося влучання в енергетичний об'єкт. Росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі та обрав Чернігівщину для найчастіших обстрілів. Регіон вже серйозно постраждав від цього.

Як повідомили фахівці, енергетики відновлюють об'єкт, зважаючи на безпекову ситуацію. Жителів просять набратися терпіння та очікувати завершення ремонту.

Під час повітряної тривоги уникайте наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями росіян і можуть бути небезпечними. І, звісно ж, не забувайте переміщатися в укриття,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про останні атаки ворога на критичні об'єкти?