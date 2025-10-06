Критично важливі об'єкти під ударом: на Чернігівщині ворог знову вдарив по енергетиці
- На Чернігівщині російські війська влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
- Енергетики працюють над відновленням, жителів просять дотримуватись безпеки.
Під час атаки на Чернігівську область росіяни знову влучили в об'єкт критичної інфраструктури. На місці атаки працюють енергетики, щоб якнайшвидше подолати її наслідки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Чернігівобленерго.
Які наслідки атаки на Чернігівщину?
Епіцентром нічної атаки на область став Ічнянський район. Там сталося влучання в енергетичний об'єкт. Росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі та обрав Чернігівщину для найчастіших обстрілів. Регіон вже серйозно постраждав від цього.
Як повідомили фахівці, енергетики відновлюють об'єкт, зважаючи на безпекову ситуацію. Жителів просять набратися терпіння та очікувати завершення ремонту.
Під час повітряної тривоги уникайте наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями росіян і можуть бути небезпечними. І, звісно ж, не забувайте переміщатися в укриття,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про останні атаки ворога на критичні об'єкти?
Російська армія кілька днів поспіль атакує енергетику Чернігівщини. Минулої доби удар був завданий по енергооб'єкту обласного центру, а також по кількох районах. У Чернігівському районі внаслідок обстрілу сталися аварійні відключення світла, а в Ніжинському районі пошкоджено житловий будинок на Ніжинщині та адмінприміщення в Семенівській громаді.
Загалом сотні ракет і дронів ворог запустив по Україні в ніч проти 5 жовтня. Під ударом були також об'єкти у Львівській області. Зокрема там пошкоджено промислові та енергетичні об'єкти, серед яких – газове сховище.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни не приховують, що свідомо атакують цивільні об'єкти та звичайну інфраструктуру. Так під час масованої атаки 5 жовтня під ударом були енергетичні об'єкти, цивільні підприємства, склади та залізниця.