В Черниговской области задержали иностранца, которого более года искал Интерпол

В Черниговской области правоохранители задержали 37-летнего иностранца, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Мужчину больше года искал Интерпол.

Поймали злоумышленника сотрудники управления уголовного розыска полиции области совместно с коллегами из Черниговского районного управления полиции.

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Задержали иностранца, которого искал Интерпол

Правоохранители 9 ноября задержали 37-летнего иностранца, которому вменяют контрабанду наркотиков. Более 1 года мужчину искал Интерпол.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания Чернигова. Сейчас решают вопрос об экстрадиционном аресте.



В Черниговской области задержали иностранца, которого Интерпол искал более года / Фото Нацполиции

Другие случаи задержания иностранцев, которых искал Интерпол

В октябре во Львове сотрудники СБУ задержали турка, который находился в международном розыске. Иностранец совершил у себя на родине особо тяжелое преступление.

Перед этим во львовском аэропорту поймали 36-летнего венгра. Мужчина также находился в розыске Интерпола. Его подозревают в совершении разбоя.

В сентябре киевские полицейские задержали болгарского наркоторговца Эвелина Банева-Брендо. Мужчина с 2016 года находился в международном розыске. В последний раз его приговорили к 6 годам в тюрьме за отмывание денег и незаконный сбыт наркотиков.

Текст сообщения Департамента уголовного розыска:

Оперативниками Черниговской области задержан иностранец, более года находившийся в розыске.

Сегодня по результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Черниговского РУП ГУНП в Черниговской области задержали 37-летнего иностранца, который более года разыскивался по каналам Интерпола за контрабанду наркотических средств.

Задержанный фигурант помещен в изолятор временного содержания г. Чернигова. В настоящее время решается вопрос об экстрадиционном аресте.