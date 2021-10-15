Полицейское агентство Кореи получило ордера на арест. Поэтому попросили Интерпол о "красном сообщении" для двух подозреваемых, чтобы доставить их в страну.

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Что известно о подозреваемых

Имена подозреваемых не назвали. Однако известно, что украинец был среди 6 человек, которых задержала украинская полиция в июне. Тогда власти Южной Кореи и США присоединились к рейдам по домам подозреваемых, связанных с синдикатом вымогателей "Clop", в Киеве и других городах.

Действия полицейских были направлены на вероятных партнеров русскоязычной банды вымогателей, которых обвиняют в кибератаках на сумму в полмиллиарда долларов.

В Корее отмечают, что банды действуют по допуску Кремля, вне досягаемости западных правоохранительных органов. Российские власти их не преследуют и не экстрадируют.

Подозреваемые отмывали виртуальную валюту

В полиции рассказали, что подозреваемые, которых задержали в Украине в июне, сотрудничали с хакерской организацией. Они якобы отмывали виртуальную валюту, полученную с помощью программы-вымогателя, затем конвертировали ее в наличные.

Корея не может экстрадировать подозреваемых

Ранее полиция Южной Кореи хотела, чтобы троих украинцев обвинили в нарушении законов Южной Кореи о сетях связи и защите информации.

Теперь Сеул пытается экстрадировать двух подозреваемых. Однако украинский закон якобы не позволяет этого. Более того, правовой статус и место пребывания одного из подозреваемых неизвестны.