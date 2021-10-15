Поліцейське агентство Кореї отримало ордери на арешт. Тому попросили Інтерпол про "червоне повідомлення" для двох підозрюваних, аби доставити їх до країни.

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Що відомо про підозрюваних

Імена підозрюваних не назвали. Однак відомо, що українець був серед 6 осіб, яких затримала українська поліція в червні. Тоді влада Південної Кореї та США приєдналися до рейдів по домівках підозрюваних, пов’язаних з синдикатом вимагачів "Clop", у Києві та інших містах.

Дії поліцейських були направлені на ймовірних партнерів російськомовної банди здирників, яких обвинувачують в кібератаках на суму в пів мільярда доларів.

У Кореї зазначають, що банди діють з допуску Кремля, поза досяжністю західних правоохоронних органів. Російська влада їх не переслідує і не екстрадує.

Підозрювані відмивали віртуальну валюту

У поліції розповіли, що підозрювані, яких затримані в Україні в червні, співпрацювали з хакерською організацією. Вони нібито відмивали віртуальну валюту, отриману за допомогою програми-вимагача, потім конвертували її в готівку.

Корея не може екстрадувати підозрюваних

Раніше поліція Південної Кореї хотіла, аби трьох українців звинуватили в порушенні законів Південної Кореї про мережі зв'язку і захисту інформації.

Тепер Сеул намагається екстрадувати двох підозрюваних. Проте український закон начебто не дозволяє цього. Ба більше, правовий статус і місце перебування одного з підозрюваних невідомі.