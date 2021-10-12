Жінка купувала коштовні товари на різних сайтах. Однак для цього вона використовувала чужі банківські рахунки та кредитні картки.
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Як діяла зловмисниця
Для того, щоб уникнути перевірок, підозрювана приходила у пункти видачі товарів з підробленими документами. Іноді вона наймала інших людей, які за винагороду забирали посилки від її імені.
Вже після цього всі куплені речі, наприклад мобільні телефони чи електронне обладнання, вона пересилала в Росію. Гроші від продажу жінка "відмивала", купуючи криптовалюту.
Правоохоронці під час затримання виявили вдома у зловмисниці сотні кредитних карток та комп'ютерне обладнання.
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