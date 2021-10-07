У звіті вони закликали до спільних і скоординованих відповідей на кібератаки, які також повинні включати НАТО. Ці відповіді можуть призвести до введення санкцій проти ворожих суб'єктів, які загрожують інтересам євроатлантичної безпеки.

До теми Хакери 5 років контролювали компанію, яка відповідає за передачу мільярдів SMS по всьому світу

Європарламент також закликав до комплексних заходів, послідовної ІТ-політики та покращення координації військового кіберзахисту.

Євродепутати рекомендують створити спільний підрозділ для усунення нестачі обміну інформацією між установами, органами та агентствами Євросоюзу. Також це необхідно, аби створити безпечну та швидку інформаційну мережу.