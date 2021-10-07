У звіті вони закликали до спільних і скоординованих відповідей на кібератаки, які також повинні включати НАТО. Ці відповіді можуть призвести до введення санкцій проти ворожих суб'єктів, які загрожують інтересам євроатлантичної безпеки.
Європарламент також закликав до комплексних заходів, послідовної ІТ-політики та покращення координації військового кіберзахисту.
Євродепутати рекомендують створити спільний підрозділ для усунення нестачі обміну інформацією між установами, органами та агентствами Євросоюзу. Також це необхідно, аби створити безпечну та швидку інформаційну мережу.