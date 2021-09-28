Крім того, розвідка Китаю та Росії зацікавлена у питаннях арктичної території. Мовиться також про сферу кібербезпеки.

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У Фінляндії працює розвідка Китаю та Росії

За словами голови SUPO Антті Пелттарі, ця ситуація погіршує стосунки між державами. Авторитарні держави відчувають необхідність в розвідувальній інформації.

За нашими оцінками, в Фінляндії триває широкомасштабна діяльність іноземних розвідок. Фінляндія цікавить, головним чином, Китай і Росію,

– резюмував він.

Водночас Пелттарі додав, що у Фінляндії зацікавлена й розвідка інших невеликих країн Однак, інші спецслужби сконцентровані здебільшого на вихідцях з країни.

Влада Фінляндія занепокоєна саме кіберзлочинністю. Іноземні агенти можуть, наприклад, паралізувати роботу комунальних служб й лікарень.

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