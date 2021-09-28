Кроме того, разведка Китая и России заинтересована в вопросах арктической территории. Говорится также о сфере кибербезопасности.

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В Финляндии работает разведка Китая и России

По словам главы SUPO Антти Пелттари, эта ситуация ухудшает отношения между государствами. Авторитарные государства чувствуют необходимость в разведывательной информации.

По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и Россию,

– резюмировал он.

В то же время Пелттари добавил, что в Финляндии заинтересована и разведка других небольших стран, однако, другие спецслужбы сконцентрированы в основном на выходцах из страны.

Власть Финляндии обеспокоена именно киберпреступностью. Иностранные агенты могут, например, парализовать работу коммунальных служб и больниц.

Кибератаки Китая и России: главное