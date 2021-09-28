Кроме того, разведка Китая и России заинтересована в вопросах арктической территории. Говорится также о сфере кибербезопасности.
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В Финляндии работает разведка Китая и России
По словам главы SUPO Антти Пелттари, эта ситуация ухудшает отношения между государствами. Авторитарные государства чувствуют необходимость в разведывательной информации.
По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и Россию,
– резюмировал он.
В то же время Пелттари добавил, что в Финляндии заинтересована и разведка других небольших стран, однако, другие спецслужбы сконцентрированы в основном на выходцах из страны.
Власть Финляндии обеспокоена именно киберпреступностью. Иностранные агенты могут, например, парализовать работу коммунальных служб и больниц.
Кибератаки Китая и России: главное
- Страны Запада регулярно страдают от кибератак России и Китая. Власти США и стран-членов ЕС официально выдвинули обвинения Китаю в совершении масштабной киберпреступности против компании Microsoft.
- Российские хакеры разместили фейковые сообщения на сайте Военно-морских сил Украины.
- В июне 2021 года российские спецслужбы осуществили кибератаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.
- Кроме того, они атаковали полицию Нидерландов во время расследования катастрофы MH17.