Мужчина уже успел оборудовать свою нарколабораторию и насадить 300 кустов конопли. Ранее сообщали, что злоумышленник – фанат Путина, ведь наркоторговец имел золотой чехол с его изображением.

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За что искали 6 лет

Наркоторговца Банева искал Интерпол с 2016 года. Его осудили в последний раз в Болгарии к 6 годам лишения свободы. Там он занимался сбытом наркотиков и отмыванием средств в 2018 году. В Италии и Румынии ему грозит 20 и 10 с половиной лет заключения тоже за торговлю наркотиками.

Ранее мужчину задерживали в Болгарии в 2012 году. Он участвовал в преступной группировке и совершении более 2 финансовых операций с деньгами, которые получили за продажу наркотиков. Софийский городской суд приговорил его к 7 с половиной годам заключения в начале 2013 года.

17 марта 2017 года Апелляционный суд сократил приговор до 6 лет лишения свободы, который утвердил Верховный кассационный суд.



Банева задержали в Киеве / Фото Нацполиции

Исчез после повторного суда в Болгарии

Тогда Банева передали итальянским властям для начала его дела там. Италия впоследствии отказалась отдать его обратно в Болгарию, чтобы закончить суд в Софии. Также на Банева претендовала еще и Румыния. В результате переговоров наркобарона временно вернули в Болгарию, после чего он скрылся.

В июле 2013 года суд Милана впервые приговорил к 20 годам тюремного заключения. В 2015 году приговор отменили, но уже через год снова утвердили. В марте 2017 года Банев подал апелляцию, но его 20-летний приговор оставили.

Банев выращивал, изготавливал и продавал наркотики / Фото Нацполиции

Между тем болгарин получил 14 лет тюрьмы от суда Бухареста за ввоз в Румынию более 51 кг кокаина. Через год суд сократил срок его заключения до 10 с половиной лет.

В последний раз имя Эвелина Банева-Брендо упоминалось в СМИ в конце 2020 года. Тогда Швейцария завершила 12-летнее расследование за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков. В этом обвинили Credit Suisse Bank, его бывшего менеджера и несколько других подозреваемых.

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