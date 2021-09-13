Чоловік вже встиг обладнати свою нарколабораторію та насадити 300 кущів конопель. Раніше повідомляли, що зловмисник – фанат Путіна, адже наркоторговець мав золотий чохол із його зображенням.

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За що шукали 6 років

Наркоторговця Банева шукав Інтерпол з 2016 року. Його засудили востаннє в Болгарії на 6 років позбавлення волі. Там він займався збутом наркотиків та відмиванням коштів у 2018 році. В Італії та Румунії йому загрожує 20 та 10 з половиною років ув'язнення теж за торгівлю наркотиками.

Раніше чоловіка затримували в Болгарії у 2012 році. Він брав участь у злочинному угрупуванні та вчиненні понад 2 фінансових операцій з грошима, які отримали за продаж наркотиків. Софійський міський суд засудив його до 7 з половиною років ув'язнення на початку 2013 року.

17 березня 2017 року Апеляційний суд скоротив вирок до 6 років позбавлення волі, який затвердив також Верховний касаційний суд.

Зник після повторного суду в Болгарії

Тоді Банева передали італійській владі для початку його справи там. Італія згодом відмовилася віддати його назад до Болгарії, щоб закінчити суд у Софії. Також на Банева претендувала ще й Румунія. У результаті переговорів наркобарона тимчасово повернули до Болгарії, після чого він зник.

У липні 2013 року суд Мілана вперше засудив до 20 років тюремного ув'язнення. У 2015 році вирок скасували, але вже через рік знову затвердили. У березні 2017 року Банев подав апеляцію, але його 20-річний вирок залишили.

Тим часом болгарин отримав 14 років в'язниці від суду Бухареста за ввезення до Румунії понад 51 кг кокаїну. Через рік суд скоротив термін його ув'язнення до 10 з половиною років.

Востаннє ім'я Евеліна Банева-Брендо згадувалося у ЗМІ наприкінці 2020 року. Тоді Швейцарія завершила 12-річне розслідування за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків. У цьому звинуватили Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і кільком іншим підозрюваним.

Затримання Банева в Україні