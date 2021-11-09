На Чернігівщині затримали іноземця, якого понад рік шукав Інтерпол

9 листопада 2021 , 16:11
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Джерело:

телеграм департаменту карного розшуку

У Чернігівській області правоохоронці затримали 37-річного іноземця, якого підозрюють у контрабанді наркотиків. Чоловіка понад рік шукав Інтерпол.

Спіймали зловмисника співробітники управління карного розшуку поліції області спільно з колегами з Чернігівського районного управління поліції.

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Затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

Правоохоронці 9 листопада затримали 37-річного іноземця, якому закидають контрабанду наркотиків. Понад 1 рік чоловіка шукав Інтерпол.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання Чернігова. Наразі вирішують питання щодо екстрадиційного арешту.


На Чернігівщині затримали іноземця, якого Інтерпол шукав понад рік​ / Фото Нацполіції

Інші випадки затримання іноземців, яких шукав Інтерпол

  • У жовтні у Львові співробітники СБУ затримали турка, який перебував у міжнародному розшуку. Іноземець скоїв у себе на батьківщині особливо важкий злочин.
  • Перед цим у львівському аеропорту спіймали 36-річного угорця. Чоловік також перебував у розшуку Інтерполу. Його підозрюють у вчиненні розбою.
  • У вересні київські поліцейські затримали болгарського наркоторговця Евеліна Банева-Брендо. Чоловік з 2016 року перебував у міжнародному розшуку. Востаннє його засудили до 6 років у в'язниці за відмивання грошей і незаконний збут наркотиків.

Текст допису департаменту карного розшуку:

Оперативниками Чернігівщини затримано іноземця, більш ніж рік перебував у розшуку

Сьогодні за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку спільно із співробітниками Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області затримали 37-річного іноземця, який більш ніж рік розшукувався каналами Інтерполу за контрабанду наркотичних засобів.

Затриманого фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання м. Чернігова. На цей час вирішується питання щодо екстрадиційного арешту.

Автор: Наталія Пристанська