На Чернігівщині затримали іноземця, якого понад рік шукав Інтерпол

У Чернігівській області правоохоронці затримали 37-річного іноземця, якого підозрюють у контрабанді наркотиків. Чоловіка понад рік шукав Інтерпол.

Спіймали зловмисника співробітники управління карного розшуку поліції області спільно з колегами з Чернігівського районного управління поліції.

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Затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

Правоохоронці 9 листопада затримали 37-річного іноземця, якому закидають контрабанду наркотиків. Понад 1 рік чоловіка шукав Інтерпол.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання Чернігова. Наразі вирішують питання щодо екстрадиційного арешту.



На Чернігівщині затримали іноземця, якого Інтерпол шукав понад рік​ / Фото Нацполіції

Інші випадки затримання іноземців, яких шукав Інтерпол

У жовтні у Львові співробітники СБУ затримали турка, який перебував у міжнародному розшуку. Іноземець скоїв у себе на батьківщині особливо важкий злочин.

Перед цим у львівському аеропорту спіймали 36-річного угорця. Чоловік також перебував у розшуку Інтерполу. Його підозрюють у вчиненні розбою.

У вересні київські поліцейські затримали болгарського наркоторговця Евеліна Банева-Брендо. Чоловік з 2016 року перебував у міжнародному розшуку. Востаннє його засудили до 6 років у в'язниці за відмивання грошей і незаконний збут наркотиків.

Текст допису департаменту карного розшуку:

Оперативниками Чернігівщини затримано іноземця, більш ніж рік перебував у розшуку

Сьогодні за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку спільно із співробітниками Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області затримали 37-річного іноземця, який більш ніж рік розшукувався каналами Інтерполу за контрабанду наркотичних засобів.

Затриманого фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання м. Чернігова. На цей час вирішується питання щодо екстрадиційного арешту.