Зловмисника розшукував Інтерпол за розбій. Він прибув у Львів з Великої Британії.

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Угорець перебував у міжнародному розшуку

У міжнародний аеропорт "Львів" авіарейсом з Лондона прибув 36-річний громадянин Угорщини. Під час проходження прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу. Чоловіка одразу ж затримали.

Правоохоронці з'ясували, що іноземця розшукує поліція Угорщини за вчинення розбою. Прикордонники Львівського загону повідомили про зловмисника Укрбюро Інтерполу у Києві. Затриманого передали співробітникам Нацполіції.

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