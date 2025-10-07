Еще в 2024 году Чехия выступила с инициативой собрать миллион снарядов для Украины. Впоследствии эти цифры даже увеличились, боеприпасы поступали на фронт, впрочем после октябрьских выборов политический курс страны может измениться.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Еврокомиссия заверила Украину, что до конца 2025 года никаких изменений не стоит ожидать. Инициатива президента Петра Павела продолжится.

Что может заставить Бабиша изменить мнение?

Волнения добавили заявления Андрея Бабиша, партия которого победила на парламентских выборах в Чехии. Он сказал, что инициативу по снарядам должно реализовывать НАТО.

Скорее всего, это внутренняя история. Возможно, он хотел обвинить предыдущее правительство в том, что они заработали на передаче снарядов. Но на самом деле это не так,

– отметил политолог.

На инициативе зарабатывала прежде всего Словакия, потому что там восстановили завод, на который привозили боеприпасы. На нем проверяли, соответствуют ли снаряды всем стандартам, можно ли их использовать.

"Когда Бабиш разберется в этой инициативе, увидит преимущества для Чехии, то, возможно, и не захочет от нее отказываться. С другой стороны НАТО и так постепенно перехватывает договоренности", – добавил Игорь Рейтерович.

Для нас главное, чтобы не пропала сама идея. Конечно, тема снарядов для Украины остается актуальной, но дроны или ракеты в определенных моментах важнее. Поэтому в заявлении победителя выборов нет ничего страшного. Более того, он отметил, что нельзя лишать Украину военной помощи.

Что известно о чешской инициативе?