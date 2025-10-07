Ще у 2024 році Чехія виступила з ініціативою зібрати мільйон снарядів для України. Згодом ці цифри навіть збільшились, боєприпаси надходили на фронт, втім після жовтневих виборів політичний курс країни може змінитися.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Єврокомісія запевнила Україну, що до кінця 2025 року ніяких змін не варто очікувати. Ініціатива президента Петра Павела продовжиться.

Що може змусити Бабіша змінити думку?

Хвилювання додали заяви Андрея Бабіша, партія якого перемогла на парламентських виборах у Чехії. Він сказав, що ініціативу щодо снарядів має реалізовувати НАТО.

Скоріш за все, це внутрішня історія. Можливо, він хотів звинуватити попередній уряд у тому, що вони заробили на передачі снарядів. Але насправді це не так,

– зауважив політолог.

На ініціативі заробляла насамперед Словаччина, бо там відновили завод, на який привозили боєприпаси. На ньому перевіряли, чи відповідають снаряди усім стандартам, чи можна їх використовувати.

"Коли Бабіш розбереться в цій ініціативі, побачить переваги для Чехії, то, можливо, і не захоче від неї відмовлятися. З іншого боку НАТО і так поступово перехоплює домовленості", – додав Ігор Рейтерович.

Для нас головне, щоб не пропала сама ідея. Звісно, тема снарядів для України залишається актуальною, але дрони чи ракети у певних моментах є важливішими. Тому у заяві переможця виборів немає нічого страшного. Ба більше, він наголосив, що не можна позбавляти Україну військової допомоги.

Що відомо про чеську ініціативу?