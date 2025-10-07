Чи може переможець виборів у Чехії відмовитись надавати снаряди Україні
- Чеська ініціатива з постачання снарядів Україні ще точно триватиме до кінця 2025 року, ймовірно, її продовжать і надалі.
- Андрій Бабіш, переможець парламентських виборів у Чехії, висловив думку, що ініціативу має реалізовувати НАТО, але наголосив на важливості продовження військової допомоги Україні.
Ще у 2024 році Чехія виступила з ініціативою зібрати мільйон снарядів для України. Згодом ці цифри навіть збільшились, боєприпаси надходили на фронт, втім після жовтневих виборів політичний курс країни може змінитися.
Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Єврокомісія запевнила Україну, що до кінця 2025 року ніяких змін не варто очікувати. Ініціатива президента Петра Павела продовжиться.
Що може змусити Бабіша змінити думку?
Хвилювання додали заяви Андрея Бабіша, партія якого перемогла на парламентських виборах у Чехії. Він сказав, що ініціативу щодо снарядів має реалізовувати НАТО.
Скоріш за все, це внутрішня історія. Можливо, він хотів звинуватити попередній уряд у тому, що вони заробили на передачі снарядів. Але насправді це не так,
– зауважив політолог.
На ініціативі заробляла насамперед Словаччина, бо там відновили завод, на який привозили боєприпаси. На ньому перевіряли, чи відповідають снаряди усім стандартам, чи можна їх використовувати.
"Коли Бабіш розбереться в цій ініціативі, побачить переваги для Чехії, то, можливо, і не захоче від неї відмовлятися. З іншого боку НАТО і так поступово перехоплює домовленості", – додав Ігор Рейтерович.
Для нас головне, щоб не пропала сама ідея. Звісно, тема снарядів для України залишається актуальною, але дрони чи ракети у певних моментах є важливішими. Тому у заяві переможця виборів немає нічого страшного. Ба більше, він наголосив, що не можна позбавляти Україну військової допомоги.
Що відомо про чеську ініціативу?
- Президент Чехії ще у 2024 році запропонував постачати Україні боєприпаси. Це стало відповіддю на затримки з постачанням від США. Тоді Збройні Сили відчували серйозний дефіцит, а в Росію надійшла допомога від КНДР. Чехія заручилася підтримкою інших країн і спільно з ними почала збирати снаряди.
- У межах ініціативи ми мали отримати мільйон артилерійських боєприпасів. Згодом Володимир Зеленський заявив, що для нас зберуть 1,8 мільйона одиниць. Він додав, що співвідношення на фронті між Україною та Росією у кількості снарядів вирівнюється, воно уже зменшилося до 1:2, на користь росіян.
- У жовтні 2025 року на парламентських виборах у Чехії переміг Андрій Бабіш, який одразу заявив, що не бачить України в ЄС. Втім щодо ініціативи додав, що її треба реалізовувати прозоро й ніхто "не має заробляти на війні".