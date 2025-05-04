Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом в Праге.

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Что сказал Зеленский о "чешской инициативе" со снарядами

Владимир Зеленский отметил, что в прошлом году Чехия сильно помогла Украине со снарядами к артиллерии.

Мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы обсуждали – 1,8 миллиона снарядов в этом году может быть. Это очень сильное решение,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что 5 мая у него будет встреча с оборонными компаниями Чехии. По словам президента, обе стороны готовят еще конкретику по артиллерийским боеприпасам для нашего государства.

Президент Чехии Петер Павел, в свою очередь, сказал, что благодаря чешской инициативе соотношение по снарядам на фронте между Украиной и Россией уменьшилось до 1:2, в пользу врага.

"Чешская республика пытается поставлять боеприпасы, это наша инициатива. Мы делаем все, чтобы на поле боя Россия не была настолько успешной. Мы знаем, что благодаря нашей инициативе удалось изменить ситуацию в снарядах Украины к России до 1:2", – сказал чешский лидер.

К слову, ранее Петер Павел заявлял, что Чехия продолжит инициативу по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов, которая до этого была действующая до апреля 2025 года. В рамках инициативы уже было предоставлено не менее 1,6 миллиона снарядов для нужд нашего государства.