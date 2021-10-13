Читать украинское – классно и современно, – интервью с писательницей и певицей Татьяной Власовой

Татьяна Власова – писательница, певица и лидер группы VLASNA, а также PR-директор Одесского международного кинофестиваля и украинском киноакадемии. Поэтому журналист 24 канала хоть и общался с ней в рамках проекта "30 знаковых книг нашей Независимости", но все же литературой разговор не ограничился...

Татьяна, вы – писательница, певица, "пиарщица" кинофестиваля и киноакадемии. Поэтому смотреть на современную украинскую культуру, так сказать, из трех ракурсов – и какую картину видите?

В общем положительную. Прежде всего потому, что происходит движение во всех сегментах, в которых я имею честь работать – в музыке, литературе, кино. Поэтому в вопросах будущего украинской культуры я скорее оптимист, ведь наблюдаю за развитием креативных индустрий фактически изнутри – и то, что вижу, мне нравится. Главное – мы имеем обратную связь от читателей, слушателей, зрителей. И имеем значительный запрос на украинское – это очень сильно радует. Поэтому нам есть для чего работать, хотя работы, конечно, много и сейчас, и еще впереди.

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Вы говорите, что есть значительный запрос на украинское... Но в то же время цифры свидетельствуют, например, о том, что в Украине выдают очень мало книг (по сравнению с другими странами), а украинцы в основной своей массе – далеко не самые активные читатели...

На самом деле я бы сравнивала нас не с другими странами, а с самими собой, то есть с Украиной еще некоторое время назад. И если мы посмотрим, собственно, на движение внутри страны, в нашем культурном сегменте, то увидим все-таки рост запроса и повышение внимания к украинскому. А по поводу того, что украинцы далеко не самые активные читатели – значит, нам есть еще над чем работать.

Любовь к книге начинается с детства. Как вы считаете, надо особое внимание уделять издательству детских книг, чтению дома, в детских садах, школе?

Любовь к книге мне привила мама, она всю жизнь очень много читает. Я уже в три года начала читать, и с тех пор моя любовь к книгам только усиливалась.

Мне кажется, что детям стоит показывать правильный пример. Не силой вкладывать в руки книгу, а прививать интерес к ней, в том числе – собственным примером. Также большую роль должны играть детские книги. К счастью, их у нас сейчас выдают очень много, они яркие, классные и такие, что самой хочется их листать, в не только ребенку. В моем детстве, к сожалению, таких книг было мало, и они не все были доступны...

Вы – основательница литературно-художественного проекта "ІншіВірші", цель которого, по вашим словам: "показать, что читать – это модно, читать стихи – это современно, а читать хорошие стихи украинских поэтов – это вообще круто". Карантин несколько скорректировал ваши планы... Но как в целом оцените проект? Удается ли вам убедить слушателей, что читать – модно и круто?

Да, создавая этот проект, имела целью показать, что читать украинское – это классно и современно. И мне кажется, что нам с командой это удается. После наших мероприятий мы часто слышим фразу: "Я раньше не читал стихи, но теперь ими заинтересуюсь".

В прошлом году у нас был интересный кейс: мы провели марафон онлайн-чтений "Слова – чтобы дышать" в поддержку благотворительного фонда "СВОИ", который как раз собирал средства на закупку кислородных концентраторов. В проект мы пригласили многих известных украинцев, которые в онлайн-эфирах читали стихи украинских поэтов – классиков и современников. И мы видели этот фидбэк от читателей, которые благодаря нашему проекту открывали для себя новые имена. После эфиров нам много писали, благодарили, делились тем, что теперь читают. Думаю, мы на правильном пути.



Первая книга Татьяны Власовой "Эффект близости"​ / Фото Kalinaphotolab

Какие еще украинские литературные проекты, по вашему мнению, заслуживают внимания? Поделитесь своим впечатлением, например, о проекте "30 знаковых книг нашей Независимости", который идет в настоящее время. Взяли ли вы уже участие в голосовании?

Да, конечно, я уже проголосовала за 30 знаковых книг. И это, признаюсь, было не очень легко, потому что мне хотелось проголосовать абсолютно за всех, даже за те книги, которые еще не читала.

Собственно, этому проекту я очень благодарна за то, что мой список must read сильно пополнился – у меня есть определенные пробелы в нашей украинской литературе, и проект побуждает прямо сейчас начать их заполнять. Верю, что многие украинские читатели реагируют на него так же. Я за то, чтобы вообще еще больше было таких проектов, благодаря которым украинцы для себя открывают новые книги, читают их впервые или перечитывают в очередной раз.

Можете назвать свой список книг современных отечественных авторов, которые, по вашему мнению, должен прочитать каждый украинец?

Ох, их слишком много! Назову несколько и, пожалуй, не буду слишком оригинальной. "Московиада" Юрия Андруховича, "Ворошиловград" Сергея Жадана, "Длинные времена" Владимира Рафеенко, сборник "Антология украинской поэзии ХХ века", "Записки украинского сумасшедшего" Лины Костенко...

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Какую украинскую книгу вы прочитали недавно или, может, читаете сейчас? Почему выбрали именно ее?

Это произведение Василия Мулика "Congo-Донбасс. Винтокрылые флэшбеки". Наверное, эта книга сама меня выбрала – мне подарил ее автор, с которым я дружу. Кстати, совсем скоро мы с Василием планируем совместный литературный вечер в Киеве, поэтому при случае приглашаю на него всех, кто любит украинскую поэзию и прозу.

Бывает ли у вас ощущение, когда читаете книгу и ловите себя на мысли, что оцениваете-воспринимаете ее не как читательница, а как писательница?

К счастью, нет. Когда я читаю, то все-таки полностью растворяюсь в книге как читательница. И это прекрасно, потому что мне страшно самой написать уже что-то написанное. А когда я не пишу, а читаю – тогда просто наслаждаюсь эмоциями, которые получаю от чтения. Как у автора, у меня может быть определенный даже жаль от того, что это произведение написала не я. Но это только мотивирует писать лучше и лучше.



Автограф-сессия Татьяны Власовой​ / Фото Kalinaphotolab

Вы поездили по Украине, представляя свою книгу, провели немало встреч... Какой портрет вашего читателя – поклонника поэзии? И ваш читатель такой же, как в целом в Украине?

Здесь все просто: я знаю своего читателя, мы с ним хорошо знакомы, мы с ним приятельствуем и даже дружим. Мой читатель – это человек, который думает, чувствует, он эмпатический и эмоциональный. Мне очень важно апеллировать именно к эмоциям людей, которые часто скрывают. И мне кажется, что мои стихи (по крайней мере хотелось бы так думать) помогают им эти эмоции открывать минимум для самих себя. Это очень важно, ведь прятать эмоции не всегда нужно, иногда им нужно давать свободу. И мы с моим читателем в этом плане друг друга нашли – я пишу, а он видит себя в том, что я пишу.

Некоторые считают, что карантин для писателей имеет свои плюсы. Меньше отвлекающих факторов, можно сосредоточиться и творить. Писатели не так зависят от живых выступлений, как те же певцы или музыканты... Как вам работается в нынешние непростые времена?

Я не очень почувствовала карантин именно с этой стороны – у меня как происходило всего много, так и происходит. Мне хорошо работается всегда, я в плане написания не завишу от внешних факторов – скорее, от внутреннего моего настроения. То есть, что бы там ни происходило за окном – я пишу не об обстоятельствах, а о том, как их чувствую и переосмысливаю. Поэтому любые обстоятельства полезны. Сейчас я готовлю свою следующую книгу – она ​​будет другая, и она уже пишется. Собственно, там об этом и будет – о мире в целом и о человеке в нем в частности.

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