Но перед тем напоминаем: до 15 октября продолжается голосование проекта "30 знаковых книг нашей Независимости". Выбирайте издания, узнавайте о книгах, которые непременно надо прочитать!

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Человеческая природа так устроена, что даже понимая пользу тех или иных действий, мы все равно находим сотни причин их не делать. Впрочем, это продлится не вечно. Ведь наступает миг просветления, когда каждому из нас хочется жить долго и желательно счастливо. В такие моменты кто-то начинает бегать, кто-то бросает потреблять сахар, мы же предлагаем браться за книги.

В 2013 году группа американских ученых обнародовала исследование влияния чтения на мозг человека. Результаты показали, что чтение романа как крупной и сложной структуры способствует созданию в мозге новых нейронных связей, что влияет на его нейропластичность.

Почему это важно? Потому что частично объясняет механизмы, замеченные, но не до конца артикулированные в научных разведках, которые осуществлялись ранее. Например, представители Йельской школы общественного здравоохранения доказали, что взрослые, которые читают больше 3,5 часа в неделю, имеют на 23% меньше риска смерти в ближайшие 12 лет в сравнении с теми, кто не читает вообще. Итак, чтение – не только лекарство против глупости, но и профилактика старения мозга. Это были обещанные научные аргументы, которые должны пробудить желание проводить время с книгой, даже если все жизненные обстоятельства против.

Сформировать привычку

Психологи утверждают, что плохие привычки формируются быстрее, чем полезные. Полистав ленту социальных сетей три дня подряд за ужином, скорее всего, на четвертый день вы потянетесь за смартфоном, даже не заметив этого (на всякий случай уточним, что это пример плохой привычки).

Чтобы приучить себя к чему-то правильному, может потребоваться гораздо больше времени. Даже не 21 день, как сейчас принято считать. Все индивидуально. Формирование привычки основывается на повторении. Немного упорства, немного упрямства – и результат не заставит себя долго ждать. Доведите чтение до автоматизма. Положите книгу на видном месте или возле места, где обычно отдыхаете после работы, возите ее с собой в сумке, а каждый раз, когда прочитали раздел или даже несколько страниц, вспоминайте, сколько пользы принесли своему мозгу.

В формировании привычки важно вознаграждение. Поставьте перед собой цель, например, прочитать за месяц две книжки. И сразу подумайте, какой подарок себе сделаете за этот героический поступок.



Читайте только то, что нравится / Фото: Pixabay

Заменить чтением ТВ и социальные сети

После школы или высших учебных заведений у многих из нас осталось ощущение, что чтение отнимает так много времени! Возможно, если до экзамена осталась только ночь, но немного не так, когда речь идет о взрослой жизни.

Чтобы это понять, стоит сравнить, сколько времени вы тратите на другие виды досуга. По статистике Украинского института книги, "в 2020 году украинцы в возрасте 15–59 лет чаще всего смотрят ТВ и читают сообщения в социальных сетях – каждый день делают это 48% и 40% соответственно". Клиповая, упрощенная информация, которую мозг обрабатывает, не анализируя и не получая никакой пользы, – разве это не зло, которым мы злоупотребляем по собственной воле? Отдайте полчаса перед сном книжке, желательно бумажной или в ридере, экран которого не подсвечивается, и увидите, как улучшится ваш сон.

Читать только то, что нравится

Весь мир может сходить с ума от романов, скажем, никому не известного британского автора, которого называют новым Сэлинджером. Но если вам больше по вкусу Агата Кристи, ну их – все те изыски.

Читайте то, что любите, а не то, что в тренде. Если начали книжку и она вам ужасно не нравится, не стоит себя мучить – отложите ее на потом, заменив произведением другого автора. Не читайте из долга. Помните, экзамены уже в прошлом. Можно расслабиться и просто получать удовольствие от детективов и фантастики, приключенческих романов и сногсшибательных историй любви.

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Пользоваться технологиями

Мир давно разделился на тех, кто читает только бумажные книги, и тех, кто читает их в любых форматах. Эмоциональные рассказы о шуршании страниц и запахе бумаги имеют право на существование. В дороге или в командировке держать при себе книжку, в которой 500 или 800 страниц, просто неудобно. На помощь приходят смартфоны и электронные читалки. Пользуясь ими, не забывайте, что потреблять пиратский контент – это очень плохо, потому что наносит вред издателям, авторам да и вообще свидетельствует о том, что владелец девайса далек от цивилизованного отношения к интеллектуальному труду.

В Украине можно легально покупать электронные книги или подписки на приложения с ними. Такой подход экономит не только деньги, но и помогает обезопасить жизненное пространство от книг, которые будут сыпаться с полок.