Та перед тим нагадуємо: до 15 жовтня триває голосування проєкту "30 знакових книжок нашої Незалежності". Долучайтесь, обирайте видання, дізнавайтесь про книжки, які неодмінно треба прочитати!

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Людська природа так влаштована, що навіть розуміючи користь тих чи інших дій, ми все одно знаходимо сотні причин їх не чинити. Втім, це триватиме не вічно. Адже настає мить просвітлення, коли кожному з нас хочеться жити довго й бажано щасливо. У такі моменти хтось починає бігати, хтось – кидає споживати цукор, ми ж пропонуємо братися за книжки.

У 2013 році група американських вчених оприлюднила дослідження впливу читання на мозок людини. Результати показали, що читання роману як великої та складної структури сприяє створенню у мозку нових нейронних зв'язків, що впливає на його нейропластичність.

Чому це важливо? Бо частково пояснює механізми, помічені, але не до кінця артикульовані у наукових розвідках, що здійснювались раніше. Наприклад, представники Єльської школи громадського здоров'я довели, що дорослі, які читають понад 3,5 години на тиждень, мають на 23% менше ризику смерті у найближчі 12 років, у порівнянні з тими, хто не читає взагалі. Отже, читання – не лише ліки проти глупства, але й профілактика старіння мозку. Це були обіцяні наукові аргументи, що мають пробудити бажання проводити час із книжкою, навіть якщо всі життєві обставини проти.

Сформувати звичку

Психологи стверджують, що погані звички формуються швидше, ніж корисні. Погортавши стрічку соціальних мереж три дні поспіль за вечерею, скоріше за все, на день четвертий ви потягнетесь за смартфоном, навіть не помітивши цього (про всяк випадок уточнимо, що це приклад поганої звички).

Щоб привчити себе до чогось правильного, може знадобитися набагато більше часу. Навіть не 21 день, як зараз заведено вважати. Все індивідуально. Формування звички ґрунтується на повторенні. Трохи наполегливості, трохи впертості – і результат не змусить себе довго чекати. Доведіть читання до автоматизму. Покладіть книжку на видноті чи біля місця, де зазвичай відпочиваєте після роботи, возіть її з собою в сумці, а щоразу, коли прочитали розділ чи навіть кілька сторінок, згадуйте, скільки користі принесли своєму мозку.

У формуванні звички важлива винагорода. Поставте перед собою ціль, наприклад, прочитати за місяць дві книжки. І відразу подумайте, який подарунок собі зробите за цей героїчний вчинок.



Читайте тільки те, що подобається / Фото: Pixabay

Замінити читанням ТБ та соціальні мережі

Зі школи чи вищих навчальних закладів у багатьох з нас залишилось відчуття, що читання забирає так багато часу! Можливо, якщо до іспиту залишилась лише ніч, але трохи не так, коли йдеться про доросле життя.

Щоб це зрозуміти, варто порівняти, скільки часу ви використовуєте на інші види дозвілля. За статистикою Українського інституту книги у "2020 році українці віком 15-59 років найчастіше дивляться ТБ та читають дописи в соціальних мережах – щодня роблять це 48% та 40% відповідно". Кліпова, спрощена інформація, яку мозок обробляє, не аналізуючи й не отримуючи жодної користі, – хіба це не зло, яким ми зловживаємо з власної волі? Віддайте пів години перед сном книжці, бажано паперовій чи читаній з рідера, екран якого не підсвічується, й побачите, як покращиться ваш сон.

Читати тільки те, що подобається

Весь світ може сходити з розуму з романів, скажімо, нікому невідомої британської авторки, яку називають новим Селінджером. Але якщо вам більше до смаку Агата Крісті, ну їх – всі ті витребеньки.

Читайте те, що любите, а не те, що в тренді. Якщо почали книжку і вона вам страшенно не подобається, не варто себе мучити – відкладіть її на потім, замінивши твором іншого автора. Не читайте з обов'язку. Пам'ятаєте, екзамени вже в минулому. Можна розслабитись і просто отримувати задоволення від детективів і фантастики, пригодницьких романів і карколомних історій кохання.

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Користуватись технологіями

Світ давно розділився на тих, хто читає тільки паперові книжки й тих, хто читає їх у будь-яких форматах. Емоційні розповіді про шурхотіння сторінок і запах паперу мають право на існування. В дорозі чи у відрядженні тримати при собі книжку, в якій 500 чи 800 сторінок, просто незручно. На допомогу приходять смартфони і електронні читалки. Користуючись ними, не забувайте, що споживати піратський контент – це дуже погано, бо завдає шкоди видавцям, авторам та й взагалі свідчить про те, що власник девайса далекий від цивілізованого ставлення до інтелектуальної праці.

В Україні можна легально купувати електронні книжки чи підписки на застосунки з ними. Такий підхід економить не лише гроші, а й допомагає убезпечити життєвий простір від книжок, які сипатимуться з полиць.