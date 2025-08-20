Как действовать после призыва на службу: объяснение ТЦК
- После мобилизации или подписания контракта рекруты проходят базовую общую военную подготовку (БОВП), которая длится 45 суток и включает обучение по тактике, оружию, топографии, медицины и других военных навыков.
- Харьковский областной ТЦК предоставляет список вещей, которые рекомендуется взять с собой на БЗВП, включая средства личной гигиены, одежду для разных сезонов, бытовые вещи и аптечку с необходимыми медикаментами.
- Все новобранцы должны пройти БЗВП в учебных центрах Украины или специальных лагерях в Европе, и только после этого их могут привлекать к выполнению боевых задач.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. После призыва или подписания контракта рекруты проходят обучение или базовую общую военную подготовку, которая включает физическую подготовку и получение знаний для военной службы.
Харьковский областной ТЦК и СП рассказал, что стоит взять на БЗВП, передает 24 Канал.
Смотрите также Мобилизация и ВВК: кого после прохождения комиссии могут не отправить на фронт
Что взять с собой в учебный центр после мобилизации для прохождения БЗВП?
Харьковский областной ТЦК опубликовал список вещей, которые стоит брать с собой в учебный центр после мобилизации или подписания контракта.
Прежде всего стоит взять средства личной гигиены, в частности:
- зубную пасту и щетку;
- мыло туалетное (1 – 2 бруска);
- мыло хозяйственное (1 брусок);
- шампунь (гель для душа);
- небольшое полотенце;
- влажные салфетки (1 – 2 большие упаковки);
- бумажные салфетки (для носа);
- одноразовый (сухой) душ (до 10 упаковок);
- ватные палочки (одна небольшая упаковка);
- бритвенные принадлежности или триммер (желательно на аккумуляторе или батарейках);
- маникюрные ножницы или книпсеры (кусачки, щипчики) для ногтей;
- противогрибковое средство для ног.
Одежда:
- для холодного времени года: теплая верхняя одежда, теплые перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье;
- для теплого времени года: легкий комплект одежды (футболка, шорты), кроссовки или легкая обувь, кепка или панама;
- универсальные вещи для любого сезона: носки (4 – 5 пар), спортивный костюм, рюкзак (для сменной одежды), комплект гражданской одежды, футболки (2 – 3 штуки), трусы (5 – 7 пар), резиновые тапочки.
Бытовые вещи:
- дорожная сумка;
- ложки столовая и чайная;
- фонарик (лучше налобный);
- складной нож;
- мультитул (желательно);
- иглы и нитки (зеленые, черные, белые);
- электрический удлинитель;
- прищепки (4 – 5 штук) и веревка;
- карабины (2 – 3 штуки);
- зажигалка;
- пластиковые хомуты-стяжки (15 – 20 штук);
- рабочие перчатки (1 – 2 пары);
- газовая горелка (если есть возможность);
- средство от насекомых (если теплое время года).
В Харьковском ТЦК также отмечают важность взять аптечку.
Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, заболеть можно еще на этапе учебных центров,
– говорят там.
В аптечку стоит взять:
- индивидуальные препараты;
- термометр;
- обезболивающие и жаропонижающие средства;
- препараты в случае желудочных расстройств;
- бинт, вату и антисептические препараты;
- лейкопластыри и эластичный бинт.
В Министерстве обороны отмечают, что в случае если человека мобилизовали или он добровольно решил присоединиться к Силам обороны, это не означает, что уже завтра такой человек окажется на передовой.
Все новобранцы сначала должны пройти базовую общую военную подготовку. Пока отметка о прохождении БОВП не появится в военном билете, мобилизованного не могут привлекать к выполнению боевых задач.
В Минобороны говорят, что БОВП проводится в учебных центрах Украины или в специально созданных учебных лагерях в Европейских странах, которые помогают готовить пополнение для подразделений. Сейчас подготовка длится 45 суток.
За это время рекрутов обучают основным знаниям для выживания, ориентирования и выполнения военных задач, в частности, общей тактике, навыкам владения индивидуальным и коллективным оружием, военной топографии, тактической медицине, инженерному делу, основам связи, основам пилотирования БпЛА.
Прохождение БОВП в Украине: коротко о главном
- В ВСУ обновили программу БОВП, сократив срок до одного месяца и снизив уровень физических нагрузок. Изменения касаются как новопризванных военнослужащих, так и тех, кто проходит подготовку повторно.
- Украину ожидает реформирование системы военной подготовки молодежи и студентов. Планируется введение цикла подготовки к нацсопротивлению с 14 лет.
- БОВП в университетах отменят – там появятся обязательные для ребят "Основы национального сопротивления" без присвоения военной специальности.