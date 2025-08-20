В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. После призыва или подписания контракта рекруты проходят обучение или базовую общую военную подготовку, которая включает физическую подготовку и получение знаний для военной службы.

Харьковский областной ТЦК и СП рассказал, что стоит взять на БЗВП, передает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация и ВВК: кого после прохождения комиссии могут не отправить на фронт

Что взять с собой в учебный центр после мобилизации для прохождения БЗВП?

Харьковский областной ТЦК опубликовал список вещей, которые стоит брать с собой в учебный центр после мобилизации или подписания контракта.

Прежде всего стоит взять средства личной гигиены, в частности:

зубную пасту и щетку;

мыло туалетное (1 – 2 бруска);

мыло хозяйственное (1 брусок);

шампунь (гель для душа);

небольшое полотенце;

влажные салфетки (1 – 2 большие упаковки);

бумажные салфетки (для носа);

одноразовый (сухой) душ (до 10 упаковок);

ватные палочки (одна небольшая упаковка);

бритвенные принадлежности или триммер (желательно на аккумуляторе или батарейках);

маникюрные ножницы или книпсеры (кусачки, щипчики) для ногтей;

противогрибковое средство для ног.

Одежда:

для холодного времени года: теплая верхняя одежда, теплые перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье;

для теплого времени года: легкий комплект одежды (футболка, шорты), кроссовки или легкая обувь, кепка или панама;

универсальные вещи для любого сезона: носки (4 – 5 пар), спортивный костюм, рюкзак (для сменной одежды), комплект гражданской одежды, футболки (2 – 3 штуки), трусы (5 – 7 пар), резиновые тапочки.

Бытовые вещи:

дорожная сумка;

ложки столовая и чайная;

фонарик (лучше налобный);

складной нож;

мультитул (желательно);

иглы и нитки (зеленые, черные, белые);

электрический удлинитель;

прищепки (4 – 5 штук) и веревка;

карабины (2 – 3 штуки);

зажигалка;

пластиковые хомуты-стяжки (15 – 20 штук);

рабочие перчатки (1 – 2 пары);

газовая горелка (если есть возможность);

средство от насекомых (если теплое время года).

В Харьковском ТЦК также отмечают важность взять аптечку.

Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, заболеть можно еще на этапе учебных центров,

– говорят там.

В аптечку стоит взять:

индивидуальные препараты;

термометр;

обезболивающие и жаропонижающие средства;

препараты в случае желудочных расстройств;

бинт, вату и антисептические препараты;

лейкопластыри и эластичный бинт.

В Министерстве обороны отмечают, что в случае если человека мобилизовали или он добровольно решил присоединиться к Силам обороны, это не означает, что уже завтра такой человек окажется на передовой.

Все новобранцы сначала должны пройти базовую общую военную подготовку. Пока отметка о прохождении БОВП не появится в военном билете, мобилизованного не могут привлекать к выполнению боевых задач.

В Минобороны говорят, что БОВП проводится в учебных центрах Украины или в специально созданных учебных лагерях в Европейских странах, которые помогают готовить пополнение для подразделений. Сейчас подготовка длится 45 суток.

За это время рекрутов обучают основным знаниям для выживания, ориентирования и выполнения военных задач, в частности, общей тактике, навыкам владения индивидуальным и коллективным оружием, военной топографии, тактической медицине, инженерному делу, основам связи, основам пилотирования БпЛА.

Прохождение БОВП в Украине: коротко о главном