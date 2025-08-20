Харьковский областной ТЦК и СП рассказал, что стоит взять на БЗВП, передает 24 Канал.

Что взять с собой в учебный центр после мобилизации для прохождения БЗВП?

Харьковский областной ТЦК опубликовал список вещей, которые стоит брать с собой в учебный центр после мобилизации или подписания контракта.

Прежде всего стоит взять средства личной гигиены, в частности:

  • зубную пасту и щетку;
  • мыло туалетное (1 – 2 бруска);
  • мыло хозяйственное (1 брусок);
  • шампунь (гель для душа);
  • небольшое полотенце;
  • влажные салфетки (1 – 2 большие упаковки);
  • бумажные салфетки (для носа);
  • одноразовый (сухой) душ (до 10 упаковок);
  • ватные палочки (одна небольшая упаковка);
  • бритвенные принадлежности или триммер (желательно на аккумуляторе или батарейках);
  • маникюрные ножницы или книпсеры (кусачки, щипчики) для ногтей;
  • противогрибковое средство для ног.

Одежда:

  • для холодного времени года: теплая верхняя одежда, теплые перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье;
  • для теплого времени года: легкий комплект одежды (футболка, шорты), кроссовки или легкая обувь, кепка или панама;
  • универсальные вещи для любого сезона: носки (4 – 5 пар), спортивный костюм, рюкзак (для сменной одежды), комплект гражданской одежды, футболки (2 – 3 штуки), трусы (5 – 7 пар), резиновые тапочки.

Бытовые вещи:

  • дорожная сумка;
  • ложки столовая и чайная;
  • фонарик (лучше налобный);
  • складной нож;
  • мультитул (желательно);
  • иглы и нитки (зеленые, черные, белые);
  • электрический удлинитель;
  • прищепки (4 – 5 штук) и веревка;
  • карабины (2 – 3 штуки);
  • зажигалка;
  • пластиковые хомуты-стяжки (15 – 20 штук);
  • рабочие перчатки (1 – 2 пары);
  • газовая горелка (если есть возможность);
  • средство от насекомых (если теплое время года).

В Харьковском ТЦК также отмечают важность взять аптечку.

Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, заболеть можно еще на этапе учебных центров,
– говорят там.

В аптечку стоит взять:

  • индивидуальные препараты;
  • термометр;
  • обезболивающие и жаропонижающие средства;
  • препараты в случае желудочных расстройств;
  • бинт, вату и антисептические препараты;
  • лейкопластыри и эластичный бинт.

В Министерстве обороны отмечают, что в случае если человека мобилизовали или он добровольно решил присоединиться к Силам обороны, это не означает, что уже завтра такой человек окажется на передовой.

Все новобранцы сначала должны пройти базовую общую военную подготовку. Пока отметка о прохождении БОВП не появится в военном билете, мобилизованного не могут привлекать к выполнению боевых задач.

В Минобороны говорят, что БОВП проводится в учебных центрах Украины или в специально созданных учебных лагерях в Европейских странах, которые помогают готовить пополнение для подразделений. Сейчас подготовка длится 45 суток.

За это время рекрутов обучают основным знаниям для выживания, ориентирования и выполнения военных задач, в частности, общей тактике, навыкам владения индивидуальным и коллективным оружием, военной топографии, тактической медицине, инженерному делу, основам связи, основам пилотирования БпЛА.

