В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Після призову або підписання контракта рекрути проходять навчання або базову загальну військову підготовку, яка включає фізичну підготовку та отримання знань для військової служби.

Харківський обласний ТЦК та СП розповів, що варто взяти на БЗВП, передає 24 Канал.

Що взяти з собою в навчальний центр після мобілізації для проходження БЗВП?

Харківський обласний ТЦК опублікував список речей, які варто брати з собою в навчальний центр після мобілізації або підписання контракту.

Насамперед варто взяти засоби особистої гігієни, зокрема:

зубну пасту та щітку;

мило туалетне (1 – 2 бруски);

мило господарське (1 брусок);

шампунь (гель для душу);

невеликий рушник;

вологі серветки (1 – 2 великі упаковки);

паперові серветки (для носа);

одноразовий (сухий) душ (до 10 упаковок);

ватні палички (одна невелика упаковка);

приладдя для гоління або тример (бажано на акумуляторі чи батарейках);

манікюрні ножиці або кніпсери (кусачки, щипчики) для нігтів;

протигрибковий засіб для ніг.

Одяг:

для холодної пори року: теплий верхній одяг, теплі рукавички, шапка, зимове взуття, термобілизна;

для теплої пори року: легкий комплект одягу (футболка, шорти), кросівки або легке взуття, кепка чи панама;

універсальні речі для будь-якого сезону: шкарпетки (4 – 5 пар), спортивний костюм, рюкзак (для змінного одягу), комплект цивільного одягу, футболки (2 – 3 штуки), труси (5 – 7 пар), гумові капці.

Побутові речі:

дорожня сумка;

ложки столова та чайна;

ліхтарик (краще налобний);

складний ніж;

мультитул (бажано);

голки та нитки (зелені, чорні, білі);

електричний подовжувач;

прищіпки (4 – 5 штук) та мотузка;

карабіни (2 – 3 штуки);

запальничка;

пластикові хомути-стяжки (15 – 20 штук);

робочі рукавички (1 – 2 пари);

газова горілка (якщо є змога);

засіб від комах (якщо тепла пора року).

У Харківському ТЦК також наголошують на важливості взяти аптечку.

Навантаження на організм суттєво зростає. Тому без забоїв, болю в спині та суглобах навряд чи вдасться пройти цей шлях. Крім того, захворіти можна ще на етапі навчальних центрів,

– кажуть там.

В аптечку варто взяти:

індивідуальні препарати;

термометр;

знеболювальні та жарознижувальні засоби;

препарати у разі шлункових розладів;

бинт, вату та антисептичні препарати;

лейкопластирі та еластичний бинт.

У Міністерстві оборони зазначають, що у випадку якщо людину мобілізували або вона добровільно вирішила приєднатися до Сил оборони, це не означає, що вже завтра така особа опиниться на передовій.

Усі новобранці спочатку мають пройти базову загальну військову підготовку. Допоки позначка про проходження БЗВП не з’явиться у військовому квитку, мобілізованого не можуть залучати до виконання бойових завдань.

У Міноборони кажуть, що БЗВП проводиться в навчальних центрах України або ж у спеціально створених навчальних таборах у Європейських країнах, які допомагають готувати поповнення для підрозділів. Наразі підготовка триває 45 діб.

За цей час рекрутів навчають основним знанням для виживання, орієнтування та виконання військових завдань, зокрема, загальній тактиці, навичкам володіння індивідуальною та колективною зброєю, військовій топографії, тактичній медицині, інженерній справі, основам зв’язку, основам пілотування БпЛА.

Проходження БЗВП в Україні: коротко про головне