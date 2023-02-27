Предатели в белых халатах и аптечная мафия: как работает "медсистема" на оккупированном Запорожье

Кто стоит за созданием и работой медицинских структур оккупантов в Запорожской области? Какие врачи пошли на сотрудничество с россиянами, кто это все "охраняет"?

Читайте в эксклюзивном материале-расследовании команды журналистов и хакеров KibOrg News совместно с 24 Каналом. В первые месяцы полномасштабного российского вторжения в Украину оккупантам удалось установить контроль над частью Запорожской области. В сентябре 2022 года Россия даже объявила о незаконной аннексии области, хотя при этом даже не контролировала значительную ее часть, включая административный центр – Запорожье. Центром деятельности коллаборантов и оккупационной администрации стал Мелитополь.

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На оккупированных территориях россияне принялись устанавливать свои порядки, в частности в медицинской сфере. Обнаруженные хакерами документы подробно рассказывают об этом процессе, называют имена участников, а также раскрывают их преступные цели и задачи.

"Министерство здоровья" в оккупированной Запорожской области

Гражданское население в оккупации находится в уязвимом состоянии, а граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, страдают еще больше. В захваченной части Запорожской области россияне создали "Департамент здравоохранения", в основном занимающийся присвоением украинского имущества, гармонизацией с законодательством России, лечением и восстановлением раненых оккупантов.

19 декабря 2022 года "Департамент" реорганизовали, как в России, в так называемое "министерство", там в регионах номинально есть "правительства", хотя в реальности они являются частями централизованной вертикали.

Приказ о назначении "министра"

Главой "запорожского Минздрава" был назначен Борис Александров. Согласно приказу "главы" этого фейкового ведомства, его первым заместителем стала Елена Борчанинова, также заместителем назначена Ирина Склянная, которая до оккупации занимала должность заместителя руководителя Мелитопольского городского отдела здравоохранения

Структура незаконного "министерства"

В документе говорится, что к работе якобы привлечены 110 сотрудников.

Структура "министерства"

Глава "запорожского Минздрава" Борис Александров – не местный коллаборант, а назначенный из России оккупант-менеджер. Александров раньше занимал аналогичную должность в Минздраве Республики Коми (Россия). В Коми Александров работал менее года после назначения на должность министра в апреле 2020 года. До этого он работал в структурах Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), с 2019 года являлся заместителем гендиректора организации под названием "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА".

Борис Александров / фото – РосСМИ

"Советником" так называемого "министра здравоохранения" оккупанты назначили Виктора Кучкового, который до этого возглавлял региональный "департамент здравоохранения". В захваченной врагом части Запорожской области он распоряжался захваченным россиянами имуществом медучреждений. При его участии были переоборудованы местные больницы в военные госпитали для лечения раненых российских оккупантов.

Этот господин известный предатель и находится в розыске. Начиная с 2014 года, Кучковой был так называемым "министром здравоохранения" так называемой "ДНР". Назначен еще указом ныне покойного Захарченко.

Приказ о назначении Кучкового и копия документов предателя

Кадровый вопрос, реестр предателей

Работа департамента невозможна без людей, которые добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами.

24 Канал публикует списки сотрудников "Департамента здравоохранения Военно-гражданской администрации Запорожской области" до его реорганизации в "министерство":

Одной из тех, кого удалось идентифицировать, стала Фурсенко Карина Тофиговна (karina_fursenko9@mail.ru), которую назначили "ведущей специалистом отдела правового обеспечения".

Карина Фурсенко –жительница пгт Акимовка, проживает по адресу ул. Пионерская, дом. 2, кв. 1. В апреле 2022 года успела получить российский паспорт, проработав на "должности" 6 месяцев, решила подать документы в Московский финансово-промышленный университета "Синергия". Это популярная среди предателей "тема". То же самое сделала ее коллега-коллаборантка(juristdepartment@mail.ru).

Предательница Карина Фурсенко / фото – соцсети

Документы Карины Фурсенко на поступление в московский вуз:

В ожидании фейкового "референдума" по незаконному присоединению Запорожской области в состав России оккупантами была создана рабочая группа по "гармонизации законодательства Запорожской области с законодательством РФ в сфере здравоохранения санитарно-эпидемиологического направления".

В ее состав вошли члены оккупационной администрации, а также главный врач Мелитопольской санитарно-эпидемиологической станции Мануйленко Андрей Ростиславович. За ним тянется длинный шлейф "приключений". Так, в 2014 году Мануйленко активно поддерживал "русскую весну", показал себя как сторонник политики ныне запретной "Партии регионов" и нынешнего главы оккупационной администрации Запорожья коллаборанта Евгения Балицкого.

Фанатик "русского мира" со стажем Андрей Мануйленко / фото – соцсети

"Приказ" о создании "рабочей группы" из врачей-коллаборантов:

"Добрые врачи"

По состоянию на сентябрь 2022 года на оккупированной территории Запорожской области было создано 44 медицинских организации, из них на тот момент функционировали 39. Просмотреть выписки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ можно по ссылке.

Список учреждений и контакты их руководителей-коллаборантов:

Российские оккупанты каждый день продолжают получать ранения на разных направлениях, в частности на Запорожском. В этих условиях на коллаборантов в белых халатах возложена большая ответственность. Однако с этим у россиян возникли проблемы.

Важно Как россияне готовятся защищать Мелитополь

Украинский Генштаб в январе 2023 года сообщал, что городская больница Днепрорудного переполнена ранеными.

"Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из Российской Федерации", – говорится в сводке. Главным врачом в Днепрорудненской городской больнице является Абросимов Юрий Юрьевич. Он добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками.

Юрий Абросимов добровольно перешел на сторону российских окупантов

Список главных врачей и бухгалтеров медицинских учреждений оккупированной части Запорожья

Из главных врачей, назначенных оккупационной администрацией, в августе 2022 года был создан "Совет главных врачей" при "Департаменте здравоохранения ВГА ЗО".

"Совет" является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным при "Департаменте" для координации и повышения эффективности взаимодействия "Департамента" с медицинскими организациями Запорожской области всех уровней по вопросам здравоохранения.

"Совет" состоит из 9 членов и собирается не менее 1 раза в месяц. В его состав, в частности, входит главный врач Днепрорудненской больницы Абросимов Юрий .

. Через месяц после создания "Совета главных врачей" был организован "Персональный состав главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения ВГА ЗО". В него вошли специалисты разного профиля из больниц оккупированного Запорожья.

Список врачей (всем им после деоккупации придется объяснять, как они оказались в списке):

"Охранники" здравоохранителей

Здание "Департамента здравоохранения" оккупационной администрации, расположенное в Мелитополе по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, д. 46, согласно объяснительной записке к "начальнице" так называемого "контрольно-ревизионного управления" так называемого "Департамента здравоохранения ВГА ЗО" Мироновой Валерии Валериевны, с 17 ноября 2022 года охраняет "Государственное унитарное предприятие "Центр специального назначения "Охрана" . Кроме того, с 9 августа 2022 года по 31 января 2023 года был заключен контракт с частным предприятием "Витязь 777 М" на охрану того же здания.

О "Витязе" в Мелитополе

ГУП "Центр специального назначения "Охрана" юридически расположен по адресу: 272312, г. Мелитополь, ул. Александра Невского, д. 24. Его руководителем назначен подполковник запаса ФСО Клаппа Кирилл Николаевич.



Кирилла Клаппа завезли в Запорожье из России / фото из соцсетей

До этого Клапп был одним из руководителей ООО "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦНАЗ-ФЕНИКС" (ООО "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦНАЗ-ФЕНИКС") из российского города Санкт-Петербург, который в своем штате имеет сотрудников из числа спецподразделений, офицеров вооруженных сил, МВД и ФСБ. Кроме того, Клапп является "казаком" и членом "Ассоциации Воин", участники которой принимают участие в вооруженной агрессии против Украины, а также является кавалером орденского знака Ушакова ІІІ степени.

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В составе ассоциации в марте 2022 года Клапп приезжал на оккупированную Луганщину, чтобы привезти несколько ящиков настоящего русского иван-чая для бойцов, защищающих "русский мир".

В доставке "травы" приняли участие члены "Ассоциации Воин" и "казаки" Альхимович Андрей, Васильев Валерий, Гавичев Сергей, Решетников Сергей и Лобанов Сергей. Ниже приведены фотографии экспедиции. Трудно определить среди толпы Кирилла, однако в 2018 году он принимал участие в акции "Воин-донор", где, как отмечено на странице мероприятия, был капитаном команды в Твери.

Оккупанты и их пособники сами документируют свои действия:

На фото из Луганска есть и директор "Ассоциации Воин" Жидков Андрей Александрович, который в оккупированном россиянами Мелитополе занимает должность "начальника УМВД по Мелитополю и Мелитопольскому району". Вероятно, именно он протолкнул на должность руководителя "Центра специального назначения "Охрана" своего коллегу.

"Охрана" ищет сотрудников, если просматривать среди вакансий в сети, можно найти на запорожских сайтах окупантов, но также и без привязки к области. Скорее всего, это обозначение отдельной категории структур Росгвардии.

Законы для террористов

22 февраля 2023 года в России был принят законопроект 263257-8 "О действии разрешительных документов в сферах обращения оружия и охранной деятельности, а также особенности правового регулирования в указанных сферах на территориях "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей".

Депутатами, которые внесли законопроект, стали известные военные преступники Хинштейн Александр Пискарев Василий , которые за два дня до полномасштабного российского вторжения голосовали за незаконное признание "независимости" квазигосударственных образований на суверенной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.

Законопроект предусматривает урегулирование деятельности ГУП "Центр специального назначения "Охрана" Запорожской области, порядка применения его работниками огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, а также получение ими во временное пользование боевого ручного стрелкового оружия, его учета и хранения.

В законопроекте указано, что "охранники" могут воспользоваться любым находящимся в их распоряжении вооружением. Необходимость регистрации оружия, согласно общим правилам законодательства, отпадает. Кроме того, деятельность запорожского "филиала", несмотря на обстоятельства, разрешена в "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированной россиянами части Херсонской области.

Российское издание "Независимая газета" отметило, что законодательство об оружии – компетенция парламентского комитета Пискарева, а Хинштейн ранее занимал должность пресс-секретаря Росгвардии. Издание предположило, что эти так сказать "народные избранники" (после проведения общероссийских избирательных кампаний в оккупированном украинском Крыму легитимность всей власти в России под большим вопросом – 24 Канал ) идеально подходят для разоружения "новых" субъектов России, а при этом учитывают интересы профильного ведомства, которые в документе не скрываются. "Росгвардии разрешается решать все вопросы на свое усмотрение", — заключает издание.

Частная фирма "Витязь 777 М" – второе предприятие, которое осуществляло охрану здания "Департамента здравоохранения Запорожской области" до 31 января 2022 года. Юридический адрес: 72318, г. Мелитополь, бульвар 30-летия Победы, д. 22, кв. 90. Владельцем предприятия указан Дьячков Виталий Владимирович, а директором является Згурский Сергей Александрович.

Дьячков также директор в Общественном формировании по охране общественного порядка "Витязь " и ООО "КОМПАНИЯ МВО". Его партнер Згурский является директором ООО "КИЕВСТРОЙ" (компания находится в состоянии ликвидации), а также владельцем ЧП "ОХРАННО-СЫСКНОЕ АГЕНТСТВО "ЛЕГИОН" – по состоянию на 23.02.2022 сервис OpenDataUA отмечает, что компания имела владельцев из РФ.

На сайте оккупационной "Администрации Запорожской области" списка брошенного имущества отмечено, что ЧП "Витязь 777 М" принадлежит собственность по адресу: г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 107, хотя, согласно реестру, эта информация не соответствует действительности.

Согласно договору, который заключили "Департамент" с ЧП "Витязь 777 М", временным администратором является такой себе Белозеров Дмитрий Алексеевич. Этот человек вообще не состоит как в российских реестрах, так и в украинских.

Аптечная мафия

В июне 2022 года, по указу гауляйтера оккупированной россиянами части Запорожской области Балицкого Евгения Витальевича, все земельные участки, природные ресурсы и объекты стратегических отраслей экономики, которые до 24 февраля принадлежали Украине, были национализированы.

Приказ "гауляйтера" о "национализации"

Из материала об "аптечном синдикате" в оккупированном Мелитополе известно, что, по "приказу" Балицкого от 17 июня 2022 года, было создано "Государственное унитарное предприятие Запорожской области "Аптечный опт", директором которого был назначен Карпуша Роман Николаевич. Тогда же обрывается история Доломан Натальи Викторовны, бывшего директора "Аптеки MLT" – коммунального украинского предприятия, для которой оккупационная администрация "национализировала" помещение магазина "АТБ", которое используется оккупантами в качестве склада.

Однако, согласно письму Карпуши к "главе" так называемого "Совета Министров ВГА ЗО" Кольцова Антона Викторовича и распоряжению "Главы Совета Министров ВГА ЗО", собственность "Аптек MLT" была передана "Аптечному опту", в частности и помещение упомянутого "АТБ".

Аптечные махинации оккупантов:

Аптечные махинации оккупантов:

Также оккупационная администрация нашла склад медикаментов по адресу: г. Мелитополь, ул. Александра Невского, 28, и со ссылкой на "Положение об ВГА ЗО" и то, что выявить владельца якобы не удалось, приняла решение о "национализации" помещения. Таким образом, оккупанты в целом нанесли миллионный ущерб украинским аптекам на оккупированных территориях, воруя дефицитные лекарства и перепродуя их на захваченных точках.

Кроме того, через 11 дней после освобождения Херсона 22 ноября 2022 года оккупационная администрация распорядилась передать ООО "Уильям Пай" 24 помещения бывших аптек в Энергодаре, Мелитополе, Токмаке и Днепрорудном. ООО "ВИЛЬЯМ ПАЙ" зарегистрировано 14.06.2021 по юридическому адресу: 73485, г. Херсон, пгт Антоновка, ул. Кутузова, 34, офис 11. Руководитель – Вилямовский Виталий Викторович.

Сервис поиска данных компаний, людей, автомобилей и недвижимости OpenData указывает, что в 2018 году Виталий был привлечен к административной ответственности по делу о совершении домашнего насилия, насилия по половому признаку, невыполнении срочного запретительного предписания или несообщении о месте своего временного пребывания.

Документ о "национализации" аптек и их перечень:

26 декабря 2022 года "Аптечному опту", директором которого является Карпуша Роман Николаевич, передали еще 29 помещений бывших украинских аптек

Оккупанты тщательно документируют свои преступления:

Мародер

Одним из тех, кто посягнул на украинское имущество, стал Тер-Арутюнян Вагаршак Акопович, российский предприниматель из Ростовской области, ИНН 616304886514.

Все компании Тер-Арутюняна по состоянию на 2023 год ликвидированы, кроме одной. ООО "Новая жизнь" была зарегистрирована 30 января 2023 года по адресу: 272313, г. Мелитополь, проспект 50-летия Победы, д. 36/1, ком. 8. Директором компании является Пелих Юлия Ивановна.

Российский бизнесмен Вагаршак Тер-Арутюнян занимается мародерством в Запорожской области / фото – соцсети

Документ, удостоверяющий факт мародерства

Инцидент в "Глории"

После захвата россиянами Приморска в 2022 году, тамошний санаторий "Глория" стал известен из-за скандал с тендером на закупку томографа за 30 миллионов гривен. Позже стало известно, что томограф, заказанный в период войны, находится на "ответственном хранении", об этом на брифинге сообщил руководитель Управления Восточного Офиса Госаудитслужбы в Запорожской области Геннадий Ващенко.

Директором санатория является Андрей Чумаченко, занимавший место депутата Приморского горсовета от ныне запретной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ". Чумаченко сумел вывезти из занятого российскими агрессорами санатория 3 тонны горючего, а также всю бухгалтерскую и финансовую документацию, электронные банковские ключи и сохранил для Украины десятки миллионов гривен, которые оставались на счетах учреждения.

До оккупации санаторий "Глория" находился в ведении Запорожского облсовета, а также был связан с заместителем главы области Златой Некрасовой, которая сейчас фигурирует в деле о хищении гуманитарной помощи

Согласно проекту письма к "начальнику" фейкового "Главного управления внутренних дел Запорожской области", какие-то неизвестные вооруженные люди 1 ноября 2022 года захватили санаторий. При этом в сети об этом случае никто не писал.

Инцидент в "Глории" в документе оккупантов

Оккупанты продолжают собственными руками документировать все свои военные преступления, за которые непременно будут привлечены к ответственности согласно нормам международного права после деоккупации юга Украины.

Все их действия тщательно фиксируются и от ответственности укрыться не получится.