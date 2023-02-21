Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он считает, что это еще одна блестящая операция украинских сил специальных операций.
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Терроризм не будет эффективным
По его мнению, единственным эффективным способом станет деоккупация территории вокруг Запорожской АЭС, если россияне сами не отойдут вместе с другими войсками.
Если оккупанты останутся на станции, то будут лишены поставки боекомплектов, питания. Ведь они окажутся в окружении,
– заметил военный эксперт.
Он подчеркнул, что такой объект оборонять тем контингентом россиян, который там сейчас находится (насколько известно, сейчас туда загнали около 600 человек, скрывающихся в бомбоубежище ЗАЭС), будет очень тяжело.
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"Единственное, что у них останется, это террористическая тактика обороны. Пытаться взорвать этот объект или нанести ему критический ущерб", – предположил Крамаров.
По его словам, в таком случае следует учитывать тот факт, что все АЭС на территории Украины строились с учетом возможностей ядерной войны.
"Поэтому не думаю, что для оккупантов, когда они будут окружены на ЗАЭС, терроризм будет очень эффективным", - отметил Андрей Крамаров.
Что происходит на ЗАЭС
- Россияне спускают воду с Каховского водохранилища, пытаясь держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Так враг пытается предотвратить украинское наступление. Однако это грозит работе Запорожской АЭС.
- Если уровень упадет ниже 13,2 метра, система охлаждения ЗАЭС, работающая на воде из водохранилища, окажется в опасности. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе.
- Хотя по сообщению россиян работники Запорожской АЭС якобы охотно сотрудничают с оккупантами, это не соответствует действительности. На самом деле, для захватчиков ситуация критическая в кадровом плане.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что работники компании "Энергоатом" не хотят сотрудничать с врагом и остаются верными Украине.