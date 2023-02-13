В посольстве заявили, что ввиду ухудшения внутриполитической ситуации в России и двусторонних отношений между странами существует опасность для граждан США из-за возможного преследования, заключения и т.д. Они определили некоторые социально-политические последствия пребывания на территории России, которые могут носить неприятный характер. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров.

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По словам Крамарова, стоит вспомнить, как развивались события накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Великобритания, Канада и другие западные страны начали выходить с идентичными обращениями о том, что нежелательно находиться на территории Украины, ведь могут начаться военные действия. Однако первыми были именно США.

Я думаю, что россиянам нужно будет начать переживать, когда ведущие западные страны начнут вывозить свои посольства из России, как это было в Украине накануне полномасштабного вторжения.

– утверждает военный эксперт.

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