В посольстве заявили, что ввиду ухудшения внутриполитической ситуации в России и двусторонних отношений между странами существует опасность для граждан США из-за возможного преследования, заключения и т.д. Они определили некоторые социально-политические последствия пребывания на территории России, которые могут носить неприятный характер. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров.
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По словам Крамарова, стоит вспомнить, как развивались события накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Великобритания, Канада и другие западные страны начали выходить с идентичными обращениями о том, что нежелательно находиться на территории Украины, ведь могут начаться военные действия. Однако первыми были именно США.
Я думаю, что россиянам нужно будет начать переживать, когда ведущие западные страны начнут вывозить свои посольства из России, как это было в Украине накануне полномасштабного вторжения.
– утверждает военный эксперт.
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Детальнее о заявлении посольства
- В посольстве США напомнили, что 21 сентября российское правительство приступило к мобилизации граждан в вооруженные силы. В этой связи подчеркивается, что Россия может отказаться признавать гражданство США в отношении лиц с двойным гражданством, отказать в доступе к консульской помощи США, препятствовать их выезду и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу.
- "Если вы хотите покинуть Россию, следует как можно скорее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут стать еще более ограниченными", – говорится в сообщении.
- В посольстве также напомнили гражданам США, что у России не гарантируется право на мирные собрания и свободу слова, призвав их избегать "любых политических или социальных протестов".