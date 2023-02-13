У посольстві заявили, що з огляду на погіршення внутрішньополітичної ситуації у Росії та двосторонніх відносин між країнами є небезпека для громадян США через можливе переслідування, ув'язнення і таке інше. Вони визначили певні соціально-політичні наслідки перебування на території Росії, які можуть мати неприємний характер. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров.

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За совами Крамарова, варто згадати, як розвивалися події напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Велика Британія, Канада та інші західні країни почали виходити з ідентичними зверненнями про те, що небажано перебувати на території України, адже можуть розпочатися військові дії. Однак першими були саме США.

Я думаю, що росіянам потрібно буде почати переживати, коли провідні західні країни почнуть вивозити свої посольства з Росії, як це було в Україні напередодні повномасштабного вторгнення,

– стверджує військовий експерт.

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