Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він вважає, що це буде ще одна блискуча операція українських сил спеціальних операцій.
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Тероризм не буде ефективним
На його думку, єдиним ефективним способом буде деокупація території довкола Запорізької АЕС, якщо росіяни самі не відійдуть разом з іншими військами.
Якщо окупанти залишаться на станції, то будуть позбавлені постачання боєкомплектів, харчування. Адже вони виявляться в оточенні,
– зауважив військовий експерт.
Він наголосив, що такий об'єкт обороняти тим контингентом росіян, який там зараз перебуває (наскільки відомо, зараз туди загнали близько 600 осіб, які ховаються у бомбосховищі ЗАЕС), буде дуже важко.
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"Єдине, що в них залишиться, це терористична тактика оборони. Намагатися підірвати цей об'єкт чи завдати йому критичної шкоди", – припустив Крамаров.
За його словами, в такому випадку варто враховувати той факт, що всі АЕС на території України будувались з урахуванням можливостей ядерної війни.
"Тому не думаю, що для окупантів, коли вони будуть в оточені на ЗАЕС, тероризм буде дуже ефективним", – відзначив Андрій Крамаров.
Що відбувається на ЗАЕС
- Росіяни спускають воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати підвищеним рівень води нижче в Дніпрі. Так ворог намагається попередити український наступ. Однак це загрожує роботі Запорізької АЕС.
- Якщо рівень впаде нижче 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС, яка працює на воді з водосховища, опиниться в небезпеці. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи.
- Хоча за повідомленням росіян працівники Запорізької АЕС нібито охоче співпрацюють з окупантами, це не відповідає дійсності. Насправді для загарбників ситуація критична в кадровому плані.
- Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що працівники компанії "Енергоатом" не хочуть співпрацювати з ворогом і залишаються вірними Україні.