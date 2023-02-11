Це не лише загрожує катастрофою на найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції, але й ставить під загрозу питання з питною водою та сільськогосподарське виробництво.

Дивіться також Мер Енергодара розповів правду про "масову співпрацю" працівників ЗАЕС з росіянами

Спаду води у водосховищі підтверджують супутникові фото. Вони свідчать, що З грудня 2022 року рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років спостережень. Наразі рівень водосховища на позначці 14 метрів, тобто на 2 метри нижче за його нормальну висоту.

Як змінився рівень води за рік / Фото NPR

Чому це небезпечно

Місцева влада застерігає, що якщо рівень впаде нижче 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС, яка працює на воді з водосховища, опиниться в небезпеці. Перший заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тімченко зазначив, що у разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи.



Як змінювався рівень води у Каховському водосховищі / Фото NPR

З дефіцитом води можуть зіткнутися жителі:

Енергодара,

Мелітополя,

Бердянська.

Ще наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов'язаний із падінням рівня води.

Навіть попри те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної та фізичної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому буде дозволено продовжуватися,

– заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.

Довідка. Каховське водосховище – це величезне штучне озеро, яке є останньою водоймою у мережі водосховищ уздовж річки Дніпро. З 1950-х років воно використовувалося для постачання питної та поливної води до деяких частин південних областей України.

Окупація Запорізької АЕС: головне