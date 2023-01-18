Шмигаль повідомив, що сьогодні МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській.

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Місії з допомоги й технічної підтримки

Він зазначив, що найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Та повідомив, що скоординував з Гроссі дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України.

Сьогодні я почув від пана Гроссі запевнення, що МАГАТЕ ніколи не визнає власності Росії над українською станцією,

– наголосив Шмигаль.

Місії з допомоги й технічної підтримки забезпечуватимуть технологічну безпеку на станціях, зокрема на Запорізькій АЕС, стверджує Шмигаль.

"Продовжуємо надалі працювати над повним виведенням російських військ та персоналу "росатома" з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України", – додав прем'єр.

До слова. 18 січня, відбулася зустріч Шмигаля з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Зустріч Шмигаля з Гроссі: дивіться фото

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