У відомстві додали, що російські окупаційні війська також продовжують активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території. Загарбники розміщують там військову техніку та військовослужбовців.

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У МЗС відреагували на блокування Росією ротації МАГАТЕ на ЗАЕС

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Росія:

грубо порушує норми міжнародного права,

підриває норми ядерної та радіаційної безпеки,

демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС.

Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві заявили, що Москва повинна негайно розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ та забезпечити їхнє невідкладне безпечне переміщення тимчасово окупованими територіями України до Запорізької АЕС.

"Злочини РФ проти цивільних ядерних об'єктів в Україні, що тривають, включаючи окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів, вимагають невідкладної міжнародної реакції", – додали в МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

"Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ. Розраховуємо на активні дієві зусилля Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі задля протидії злочинам РФ", – зауважили у відомстві.

У МЗС підсумували, що єдиним можливим шляхом відновлення ядерної безпеки та захищеності в Європі є негайне виведення військового і цивільного персоналу Росії із ЗАЕС, її демілітаризація та відновлення контролю України.

Зверніть увагу! Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 11 лютого розповів, що терористи ще в березні 2022 року захопили небезпечний енергетичний об'єкт – Запорізьку АЕС. За його словами, МАГАТЕ та інші інституції у відповідний спосіб не реагували.