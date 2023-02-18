Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне не смогли найти среди местного населения тех, кто даже за деньги согласился бы рыть для них окопы.

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Поэтому захватчики вынуждены везти людей с территории России. Во многих случаях речь идет об иностранцах, в частности о гражданах Узбекистана и Таджикистана.

"Россияне завозят гастролеров, которые роют им окопы. Причем их российские родственники иногда сообщают, что эти гастарбайтеры куда-то исчезают. По нашей информации, им дают в руки автомат и заставляют идти воевать", – сообщил Федоров.

Оккупанты строят линию обороны возле Мелитополя

Российские оккупанты в Запорожской области панически боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Россияне пытаются строить линию обороны и даже целые подземные "города". Например, в поселке Новониколаевка вблизи Мелитополя оккупанты зарывают в землю морские контейнеры и обустраивают себе такие редуты,

– отметил мэр Мелитополя.

Он добавил, что таким образом захватчики готовятся к "обороне" города.

Иван Федоров рассказал о произволе россиян в Мелитополе: смотрите видео

Россияне готовят бомбоубежища для своего руководства

Также, как сообщил Федоров, оккупанты поставили своей целью привести в порядок здания СБУ, налоговой инспекции и Таврического государственного агротехнологического университета, расположенные в Мелитополе. Это при том, что сами же захватчики эти строения и разрушили.

"В этих зданиях есть бомбоубежища, которые россияне готовят для своего командования на время, когда наши ВСУ начнут освобождать временно оккупированный Мелитополь", – рассказал мэр города.

В Мелитополь привезли 43 автобуса вагнеровцев

Российские захватчики также завозят в регион множество мобилизованных. Также в Мелитополе заметили колонну из 43 автобусов вагнеровцев в сопровождении внедорожников.

Эти мобилизованные вернутся в обратном направлении, но уже не в автобусах, а в лучшем случае – в черных пакетах,

– подчеркнул Федоров.

Он добавил, что оккупанты могут просто пустить в работу передвижные крематории, а родственникам этих людей скажут, что те просто исчезли.

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