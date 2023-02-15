Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Кроме того, на оккупированных территориях россияне продолжают совершать свои преступления, в частности, в Бердянске выстрелами разогнали пришедших за выплатами пенсионеров.

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Бои за трассу на Мариуполь

Лышенко отметил, что 13 февраля враг предпринял активные действия с наступления на Орехов. Это атаки не в лоб на населенный пункт, оккупанты пытаются обойти со стороны трассы на Мариуполь. Она не имеет логистического значения. Это удобное тактическое укрепление, потому что она расположена на возвышении, имеет деревья на обочине и удобна для обороны.

Фактически это такой искусственно созданный вал. Поэтому трасса имеет стратегическое значение. Ее захват упростит врагу наступление на Орехов и поможет отрезать ту группу войск, которая стоит у Гуляйполя. Поэтому именно в этом направлении и ведутся бои,

– заметил депутат Запорожского областного совета.

Он добавил, что вблизи трассы есть село Малая Токмачка, оно фактически полностью разрушено из-за артиллерии. Будут ли в Ореховых уличные бои пока трудно сказать. Однако враг захватывает только метры серой зоны, даже не километры, ВСУ не сдали и не сдадут свои рубежи.

Лышенко о том, почему враг стремится захватить трассу на Мариуполь на Запорожье: смотрите видео

Оборонные рубежи Орехова

По словам депутата Запорожского областного совета, первые рубежи обороны Орехова появились еще 25 – 26 февраля. Они есть и перед Ореховым, и в нем, и за ним. Оборудованные места для артиллерии. Там стояли военные, что и остановили продвижение врага на Запорожье, поэтому фактически линия фронта с тех пор нерушима.

"Несколько дней назад вражеская колонна была готова на выход в направлении Орехова. Потом выяснилось, что она была разбита артиллерией между Васильевкой и Ореховым. Живых не осталось, как говорят. Понятно, что аналогичная практика будет применяться и дальше", – подчеркнул Лышенко.

Как он отметил, военные готовы и к этому сценарию, и к бахмутскому сценарию. Условно когда враг будет постоянно бросать в штурм небольшие группы.

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