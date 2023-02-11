Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, Россия концентрирует значительное количество сил и техники в районе Токмака в Запорожской области.

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Однако Свитан считает, что оккупанты не используют эти резервы для наступления на Запорожском направлении.

У России нет ни сил, ни возможностей (для наступления – 24 Канал). Также там очень неудобная система снабжения,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Как объяснил военный эксперт, если оккупанты будут планировать определенные активные действия на этом участке, это вызовет рост в 3 – 5 раз их потребностей в боеприпасах, военной амуниции и других вещах. По словам Свитана, для россиян просто нереально наладить такой уровень поставок на Запорожское направление.

Россияне хотят сковать ВСУ на Запорожье

Полковник запаса ВСУ убежден, что Россия накапливает войска и технику в Запорожской области в других целях. По его словам, российские оккупанты будут выполнять на этом направлении 2 основные задачи.

Во-первых, россияне постараются сковать украинские резервы на этом участке фронта.

Если там, допустим, находится 30 тысяч оккупантов, то и мы должны содержать в районе Орехова примерно 30 тысяч наших военных,

– отметил Свитан.

По его словам, враг может прибегать к небольшим провокациям, чтобы Украина не могла перебросить свои подразделения на другие направления.

Роман Свитан рассказал о задачах врага в Запорожской области: смотрите видео

Оккупанты готовятся защищать Мелитополь

Во-вторых, российские оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.

Если украинское командование примет решение наступать на Мелитополь, то эти российские войска будут использоваться в режиме обороны,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что российские силы как раз растянуты на всю глубину Запорожского фронта – от Орехова через Токмак до Мелитополя.

Ситуация в Запорожской области: главное