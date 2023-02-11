Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, Россия концентрирует значительное количество сил и техники в районе Токмака в Запорожской области.
Читайте также Тысячи танков, сотни истребителей: Foreign Policy описало подготовку России к новому наступлению
Однако Свитан считает, что оккупанты не используют эти резервы для наступления на Запорожском направлении.
У России нет ни сил, ни возможностей (для наступления – 24 Канал). Также там очень неудобная система снабжения,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Как объяснил военный эксперт, если оккупанты будут планировать определенные активные действия на этом участке, это вызовет рост в 3 – 5 раз их потребностей в боеприпасах, военной амуниции и других вещах. По словам Свитана, для россиян просто нереально наладить такой уровень поставок на Запорожское направление.
Россияне хотят сковать ВСУ на Запорожье
Полковник запаса ВСУ убежден, что Россия накапливает войска и технику в Запорожской области в других целях. По его словам, российские оккупанты будут выполнять на этом направлении 2 основные задачи.
Во-первых, россияне постараются сковать украинские резервы на этом участке фронта.
Если там, допустим, находится 30 тысяч оккупантов, то и мы должны содержать в районе Орехова примерно 30 тысяч наших военных,
– отметил Свитан.
По его словам, враг может прибегать к небольшим провокациям, чтобы Украина не могла перебросить свои подразделения на другие направления.
Роман Свитан рассказал о задачах врага в Запорожской области: смотрите видео
Оккупанты готовятся защищать Мелитополь
Во-вторых, российские оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.
Если украинское командование примет решение наступать на Мелитополь, то эти российские войска будут использоваться в режиме обороны,
– объяснил полковник запаса ВСУ.
Он добавил, что российские силы как раз растянуты на всю глубину Запорожского фронта – от Орехова через Токмак до Мелитополя.
Ситуация в Запорожской области: главное
- Российские захватчики своими действиями создают угрозу катастрофы на оккупированном ими ЗАЭС. Эксперты заметили уменьшение уровня воды в Каховском водохранилище в Запорожской области.
- Россияне системно атакуют Запорожье ракетами. Ночью 10 февраля за час в городе зафиксировали 17 прилетов. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.
- Враг 3 недели назад пытался прорваться в село Каменское, расположенное на берегу Днепровского водохранилища в Запорожской области. Рядом с ним – ближайшая от линии боевого столкновения дорога на Запорожье.
- Но попытки оккупантов оказались неудачными, ведь рельеф местности оказался на стороне ВСУ – Каменское расположено на возвышенности.
- Как сообщил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, после неудачной атаки враг прекратил попытки наступления на Запорожском направлении.