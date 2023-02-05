В Институте по изучению войны проанализировали ситуацию. Составители свежего отчета попытались пролить свет на то, достаточно ли у врага сил для того, чтобы наступать на Запорожье.

Читайте также Похоронку в каждый дом: как Россия за месяц потеряла больше всего солдат с начала войны

Россия наращивает силы

Об этом ранее заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По словам местных жителей, которые общались с российскими военными, оккупанты получили приказ наступать на Угледар, районы юго-западнее Бахмута, а также Запорожье и область.

Советник городского головы отметил, что оккупанты наращивают силы в казармах и населенных пунктах на дорогах, ведущих к передовым позициям. Более того, в Мариуполь и его окрестности враг перебросил дополнительных 10 – 15 тысяч солдат. Поэтому на Мариупольском направлении у захватчиков может быть 30 тысяч бойцов.

В то же время, украинские военные, отмечают в Институте, сообщают, что врагу не удалось собрать достаточно мощную ударную группировку. Так что у них отсутствует необходимый ресурс, чтобы наступать на Запорожском направлении.

В то же время российские источники утверждают, что в конце января им вроде бы удалось завоевать какие-то территории в Запорожской области. В Институте предполагается, что это могла быть очередная информационная операция. Ее цель – рассредоточить украинское войско перед решающим наступлением на Востоке.

Напоминают аналитики также заявление Андрющенко, которое он сделал раньше. По его словам, оккупанты ограничивают жителям Мариуполя доступ к нероссийской информации. Кроме того, они пытаются всячески исказить ситуацию на фронте. Не исключено, что распространение слухов об атаке на Запорожье – продолжение информационных операций.

Составители отчета подчеркнули, что враг не продемонстрировал, что способен вести многочисленные наступательные операции в ряде направлений. Особенно сейчас, когда у захватчиков есть задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Что уж говорить о Запорожье?

А тех 30 тысяч военных, о которых говорил Андрющенко, банально недостаточно для того, чтобы атаковать Запорожье.

Какая ситуация в Запорожье