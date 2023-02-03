В первую очередь говорится о проведении наемниками Евгения Пригожина ограниченных штурмовых действий. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Какая роль вагнеровцев на Запорожском направлении

Именно для таких действий российские захватчики могут использовать вагнеровцев. Так, Россия пытается увеличить количество войск на отдельных участках Запорожского направления. Однако это не означает, что оккупантам удастся собрать их в достаточном количестве.

Возможны определенные демонстрационные действия и давление на наши позиции с целью отвлекать внимание наших бойцов от отражения тех атак и продвижений, чтобы наши подразделения не были использованы на других направлениях,

– заметил Грабский.

По его мнению, такая цель врага абсолютно очевидная и доступная. Для этого вагнеровцы и подходят на Запорожское направление, поскольку на основных фронтах российским захватчикам будут необходимы ударные механизированные или бронетанковые кадровые подразделения армии страны-агрессора.

Грабский объяснил, какая роль вагнеровцев на Запорожском направлении: смотрите видео

"Получается такая замена кадровых войск вагнеровцами", – подытожил военный эксперт.

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