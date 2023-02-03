В первую очередь говорится о проведении наемниками Евгения Пригожина ограниченных штурмовых действий. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
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Какая роль вагнеровцев на Запорожском направлении
Именно для таких действий российские захватчики могут использовать вагнеровцев. Так, Россия пытается увеличить количество войск на отдельных участках Запорожского направления. Однако это не означает, что оккупантам удастся собрать их в достаточном количестве.
Возможны определенные демонстрационные действия и давление на наши позиции с целью отвлекать внимание наших бойцов от отражения тех атак и продвижений, чтобы наши подразделения не были использованы на других направлениях,
– заметил Грабский.
По его мнению, такая цель врага абсолютно очевидная и доступная. Для этого вагнеровцы и подходят на Запорожское направление, поскольку на основных фронтах российским захватчикам будут необходимы ударные механизированные или бронетанковые кадровые подразделения армии страны-агрессора.
Грабский объяснил, какая роль вагнеровцев на Запорожском направлении: смотрите видео
"Получается такая замена кадровых войск вагнеровцами", – подытожил военный эксперт.
Ситуация на Запорожье: последние новости
- Сейчас в информационном пространстве много прогнозов по поводу возможного наступления российских захватчиков с Запорожского направления. Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что на самом деле ситуация совсем другая.
- По его словам, враг постоянно маневрирует, перемещается и пытается укрепиться и осуществлять разведывательную деятельность. В то же время наши военнослужащие готовы к разным сценариям.
- На оккупированной части Запорожья захватчики пытаются подавить лояльность украинцев к военнослужащим ВСУ, поэтому они обстреливают гражданскую инфраструктуру.
- Российские захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на временно захваченной территории Запорожья в своих целях. Следовательно, городскую больницу Днепрорудного оккупанты используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачей-хирургов они привезли из России.
- Утром 1 февраля во временно оккупированном Мелитополе произошел масштабный пожар. Густой дым зафиксировали в районе завода "Рефма", где россияне разместили свою военную базу.