Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, Росія концентрує значну кількість сил та техніки у районі міста Токмак у Запорізькій області.

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Однак Світан вважає, що окупанти не використають ці резерви для наступу на Запорізькому напрямку

У Росії немає ні сил, ні можливостей (для наступу – 24 Канал). Також там дуже незручна система постачання,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Як пояснив військовий експерт, якщо окупанти плануватимуть певні активні дії на цій ділянці, це викличе зростання у 3 – 5 разів їхніх потреб у боєприпасах, військовій амуніції та інших речах. За словами Світана, для росіян просто нереально налагодити такий рівень постачання до Запорізького напрямку.

Росіяни хочуть скувати ЗСУ на Запоріжжі

Полковник запасу ЗСУ переконаний, що Росія накопичує війська та техніку на Запоріжжі з іншою метою. За його словами, російські окупанти виконуватимуть на цьому напрямку 2 основні завдання.

По-перше, росіяни намагатимуться скувати українські резерви на цій ділянці фронту.

Якщо там, припустимо, перебуває 30 тисяч окупантів, то і ми маємо утримувати у районі Оріхова приблизно 30 тисяч наших військових,

– зазначив Світан.

За його словами, ворог може вдаватися до невеликих провокацій, аби Україна не могла перекинути свої підрозділи на інші напрямки.

Окупанти готуються обороняти Мелітополь

По-друге, російські окупанти готуються до контрнаступу Збройних Сил України.

Якщо українське командування ухвалить рішення наступати на Мелітополь, то ці російські війська будуть використовуватися у режимі оборони,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що російські сили якраз розтягнуті на всю глибину Запорізького фронту – від Оріхова через Токмак до Мелітополя.

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