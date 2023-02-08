Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він зазначив, що Кам'янське розташований на славнозвісній "дорозі життя", яка через окупантів повністю закрита для руху.

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Ворог був якісно знищений

Депутат Запорізької міської ради повідомив, що 3 тижні тому "героїчні" 20 "ванєк" намагалися зробити прохід на Кам'янське.

Вони навіть знімали відео, розтягуючи триколорну ганчірку. Але окупанти були якісно знищені нашими хлопцями,

– наголосив він.

Кирильчук зауважив, що ця ділянка є замінованою і дуже небезпечною. І росіяни посилали на неї місцевих жителів, щоб ними виявити шляхи, якими можна пробиратися.

"За останні 3 тижні більше не було зафіксовано "славнозвісних" наступів ворога. Проте коли він розуміє, що не може піти наступом, то починає гатити з артилерії. Тому Кам'янське зараз зазнає постійних обстрілів", – відзначив він.

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Можуть піти в обхід

Співрозмовник підкреслив, що наші хлопці тримають позиції і готові до будь-яких сценаріїв.

Їм також дуже допомагає ландшафт цієї місцевості. Кам'янське, як неприступна фортеця, адже окупантам, щоб здійснити прохід вперед і взяти цю висоту, потрібні нереальні зусилля,

– розповів він.

За його словами, ІПСО ворога може свідомо запускати інформацію, що вони будуть брати Кам'янське, а самі підуть в обхід.

"Але наші хлопці готові їх зустріти. Тим більш, що довкола Кам'янського також підготовлені лінії оборони, тому всі наміри окупантів залишаться лише у їхній хворій голові", – додав Дмитро Кирильчук.

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