Наразі російські окупанти намагаються обороняти рубежі оборонних позицій, які вони зайняли. Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.

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Тактика наступів малими групами провалилася

За словами співрозмовника, будь-яких просувань ворога на Запорізькому напрямку немає. Тож вони вдаються до єдиного доступного їм методу "ведення війни" – б'ють по населених пунктах поблизу з лінією фронту.

Найбільше гатять по Оріхову та Гуляйполю. У Гуляйполі понад 10 будинків були зруйновані. Деякі з них – просто вщент,

– розповідає Дмитро Кирильчук.

Водночас він відзначив, що більше своїх проходів невеликими групами росіяни не здійснюють. Адже під час попередніх спроб вони були знищені Збройними Силами України.

Дмитро Кирильчук про ситуацію на Запоріжжі – дивіться відео

Цивільні "розвідують" мінні поля

Крім того, депутат райради заявив про новий злочин російських окупантів. Вони почали направляти через "сіру зону" до українських позицій цивільних з розвідувальною метою.

З легендою буцімто "підіть заберіть своїх загиблих". У такий спосіб вони розвідують, якими шляхами цивільним вдасться добратися, адже ця територія, зокрема цієї "дороги життя", нині є замінованою,

– розповів Дмитро Кирильчук.

За його словами, перед початком свого наступу малими групами на Запоріжжі росіяни самі ж замінували ці дороги. Таким чином вони фактично унеможливили рух цим маршрутом.

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