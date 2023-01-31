В настоящее время российские оккупанты пытаются защищать рубежи оборонных позиций, которые они заняли. Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

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Тактика наступлений малыми группами провалилась

По словам собеседника, каких-либо продвижений врага на Запорожском направлении нет. Поэтому они прибегают к единственному доступному им методу "ведения войны" – бьют по населенным пунктам вблизи с линией фронта.

Больше всего готовят по Орехову и Гуляйполю. В Гуляйполе более 10 домов были разрушены. Некоторые из них – просто полностью,

– рассказывает Дмитрий Кирильчук.

В то же время он отметил, что больше своих проходов небольшими группами россияне не совершают. Ведь при предыдущих попытках они были уничтожены Вооруженными Силами Украины.

Дмитрий Кирильчук о ситуации в Запорожье – смотрите видео

Гражданские "разведывают" минные поля

Кроме того, депутат райсовета заявил о новом преступлении российских оккупантов. Они начали направлять через "серую зону" к украинским позициям гражданских с разведывательной целью.

С легендой якобы "пойдите заберите своих погибших". Таким образом они разведывают, какими путями гражданским удастся добраться, ведь эта территория, в частности эта "дорога жизни", сейчас заминирована,

– рассказал Дмитрий Кирильчук.

По его словам, перед началом своего наступления малыми группами в Запорожье россияне сами заминировали эти дороги. Таким образом они фактически сделали невозможным движение по этому маршруту.

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