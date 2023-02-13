Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии от 13 февраля. В ведомстве обратили внимание на снимки от 7 февраля 2023 года, указывающие на то, что Россия, вероятно, продолжила укрепление оборонных укреплений в центре Запорожской области, в том числе вблизи села Тарасовка.

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У планировщиков российского вторжения возникла дилемма

"По состоянию на 8 января 2023 года Россия установила оборонные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области", – констатируют в разведке.

В Британии подчеркивают, что, несмотря на оперативный фокус на центральном Донбассе, Россия по-прежнему озабочена охраной концов своей расширенной линии фронта.

Об этом свидетельствует продолжение строительства оборонных укреплений в Запорожской и Луганской областях и перебрасывание личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1288 километров, а линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 километра,

– заявили в разведке.

В обзоре Британии говорится, что большой украинский прорыв на Запорожье серьезно подверг бы сомнению жизнеспособность российского "наземного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым.

Кроме того, успех Украины в Луганской области еще больше взорвет объявленную военную цель России захватить Донбасс.

"Решение о противодействии какой из этих угроз отдать предпочтение, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", – резюмировал в Минобороны Британии.

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