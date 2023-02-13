Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии от 13 февраля. В ведомстве обратили внимание на снимки от 7 февраля 2023 года, указывающие на то, что Россия, вероятно, продолжила укрепление оборонных укреплений в центре Запорожской области, в том числе вблизи села Тарасовка.
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У планировщиков российского вторжения возникла дилемма
"По состоянию на 8 января 2023 года Россия установила оборонные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области", – констатируют в разведке.
В Британии подчеркивают, что, несмотря на оперативный фокус на центральном Донбассе, Россия по-прежнему озабочена охраной концов своей расширенной линии фронта.
Об этом свидетельствует продолжение строительства оборонных укреплений в Запорожской и Луганской областях и перебрасывание личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1288 километров, а линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 километра,
– заявили в разведке.
В обзоре Британии говорится, что большой украинский прорыв на Запорожье серьезно подверг бы сомнению жизнеспособность российского "наземного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым.
Кроме того, успех Украины в Луганской области еще больше взорвет объявленную военную цель России захватить Донбасс.
"Решение о противодействии какой из этих угроз отдать предпочтение, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", – резюмировал в Минобороны Британии.
Россия за 2 недели понесла рекордные потери
- Россия, вероятно, за предыдущие 2 недели понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Потери оккупантов совпали в дате с началом нового наступления.
- По данным разведки Британии, средний показатель потерь России за 7 дней составил 824 жертв в день. Это в четыре раза больше, чем в июне-июле 2022 года.
- Рост российских потерь, вероятно, связан с нехваткой подготовленных кадров, координацией и ресурсами по всему фронту.
- По состоянию на 13 февраля в Украине уже ликвидировано 138 340 оккупантов. Только за минувшие сутки россияне потеряли 560 военных.