Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 13 лютого. У відомстві звернули увагу на знімки від 7 лютого 2023 року, які вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжила зміцнення оборонних укріплень у центрі Запорізької області, зокрема поблизу села Тарасівка.

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У планувальників російського вторгнення виникла дилема

"Станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області", – констатують у розвідці.

У Британії наголошують, що попри оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія як і раніше стурбована охороною кінцівок своєї розширеної лінії фронту.

Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 кілометрів, а лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 кілометри,

– заявили в розвідці.

В огляді Британії йдеться, що великий український прорив на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського "наземного мосту", що з'єднує Ростовську область Росії та Крим.

Крім того, успіх України в Луганській області ще більше підірве оголошену військову мету Росії захопити Донбас.

"Рішення про протидію якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників", – резюмував в Міноборони Британії.

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