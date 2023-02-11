Вечером 11 февраля глава Днепропетровщины Сергей Лысак сообщил о возможной атаке дронами-камикадзе. Он также призвал людей спускаться в укрытие и не игнорировать тревогу. Собственно, это уже не первый раз за неделю россияне обстреливают украинские города иранскими БпЛА.
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Воздушные цели летят с юга
Около 19:00 ситуацию прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, "Шахидов" следует ожидать с южного направления.
Снова летит российское железо – заходят дроны с юга области. Будьте бдительны,
– предупредил он.
Кроме того, заметим, что в 19:10 местные телеграм-каналы Запорожья сообщили о взрывах. Вероятно, это сработали системы противовоздушной обороны.
Следует заметить, что звук полета иранского дрона-камикадзе отличается от звука полета обычной ракеты. Собственно, он напоминает двигатель бензопилы или мопеда.
Как распознать иранский дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала
Добавим, что воздушная тревога и в Запорожье и в Днепре прозвучала в 18:42. Тогда почти сразу стало ясно, что оккупанты планируют осуществить еще один акт террора против украинского народа.
Карта воздушных тревог на 18:50 / Мониторинг активности оккупантов
Последняя массированная атака: что следует знать
- Отметим, что последний раз российские террористы массированно обстреливали территории Украины в пятницу, 10 февраля. В тот день было три волны атак – последний обстрел оккупанты совершили иранскими дронами-камикадзе, однако Воздушным силам удалось сбить практически все вражеские беспилотники.
- До этого, днем 10 февраля, захватчики запускали по городам нашего государства крылатые ракеты, в частности типа "Калибр". Несколько таких воздушных целей ворвались в воздушные просторы Молдовы и Румынии, о чем заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.
- Важно, что Румыния является страной-членом НАТО и все ожидали немедленной реакции на этот инцидент от Североатлантического союза. Однако в Бухаресте отметили, что не зафиксировали российские "Калибры" в воздушном пространстве своей страны. Также в официальном заявлении говорится, что вражеские ракеты пролетели в 35 километрах от границы.