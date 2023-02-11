Вечером 11 февраля глава Днепропетровщины Сергей Лысак сообщил о возможной атаке дронами-камикадзе. Он также призвал людей спускаться в укрытие и не игнорировать тревогу. Собственно, это уже не первый раз за неделю россияне обстреливают украинские города иранскими БпЛА.

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Воздушные цели летят с юга

Около 19:00 ситуацию прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, "Шахидов" следует ожидать с южного направления.

Снова летит российское железо – заходят дроны с юга области. Будьте бдительны,

– предупредил он.

Кроме того, заметим, что в 19:10 местные телеграм-каналы Запорожья сообщили о взрывах. Вероятно, это сработали системы противовоздушной обороны.

Следует заметить, что звук полета иранского дрона-камикадзе отличается от звука полета обычной ракеты. Собственно, он напоминает двигатель бензопилы или мопеда.

Как распознать иранский дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала

Добавим, что воздушная тревога и в Запорожье и в Днепре прозвучала в 18:42. Тогда почти сразу стало ясно, что оккупанты планируют осуществить еще один акт террора против украинского народа.

Карта воздушных тревог на 18:50 / Мониторинг активности оккупантов

Последняя массированная атака: что следует знать