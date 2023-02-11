Ввечері 11 лютого глава Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про можливу атаку дронами-камікадзе. Він також закликав людей спускатись в укриття та не ігнорувати тривогу. Власне, це вже не вперше за тиждень росіяни обстрілюють українські міста іранськими БпЛА.

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Повітряні цілі летять з півдня

Близько 19:00 ситуацію прокоментував очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, "Шахідів" слід очікувати з південного напрямку.

Знову летить російське залізяччя – заходять дрони з півдня області. Будьте пильні,

– попередив він.

Окрім того, зауважимо, що о 19:10 місцеві телеграм-канали Запоріжжя повідомили про вибухи. Ймовірно, це спрацювали системи протиповітряної оборони.

Потрібно зауважити, що звук польоту іранського дрона-камікадзе відрізняється від звуку польоту звичайної ракети. Власне, він нагадує двигун бензопили чи мопеда.



Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Додамо, що повітряна тривога і в Запоріжжі, і в Дніпрі пролунала о 18:42. Майже одразу тоді стало зрозуміло, що окупанти планують здійснити ще один акт терору проти українського народу.



Карта повітряних тривог станом на 18:50 / Моніторинг активності окупантів

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