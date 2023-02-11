Ввечері 11 лютого глава Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про можливу атаку дронами-камікадзе. Він також закликав людей спускатись в укриття та не ігнорувати тривогу. Власне, це вже не вперше за тиждень росіяни обстрілюють українські міста іранськими БпЛА.
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Повітряні цілі летять з півдня
Близько 19:00 ситуацію прокоментував очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, "Шахідів" слід очікувати з південного напрямку.
Знову летить російське залізяччя – заходять дрони з півдня області. Будьте пильні,
– попередив він.
Окрім того, зауважимо, що о 19:10 місцеві телеграм-канали Запоріжжя повідомили про вибухи. Ймовірно, це спрацювали системи протиповітряної оборони.
Потрібно зауважити, що звук польоту іранського дрона-камікадзе відрізняється від звуку польоту звичайної ракети. Власне, він нагадує двигун бензопили чи мопеда.
Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу
Додамо, що повітряна тривога і в Запоріжжі, і в Дніпрі пролунала о 18:42. Майже одразу тоді стало зрозуміло, що окупанти планують здійснити ще один акт терору проти українського народу.
Карта повітряних тривог станом на 18:50 / Моніторинг активності окупантів
Остання масована атака: що варто знати
- Зазначимо, що востаннє російські терористи масовано обстрілювати території України у п'ятницю, 10 лютого. У той день було аж три хвилі атак – останній обстріл окупанти здійснили іранськими дронами-камікадзе, однак Повітряним силам вдалось збити практично усі ворожі безпілотники.
- Перед тим, вдень 10 лютого, загарбники запускали по містах нашої держави крилаті ракети, зокрема типу "Калібр". Декілька таких повітряних цілей вдерлися у повітряні простори Молдови та Румунії, про що заявив Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.
- Важливо, що Румунія є країною-членом НАТО та всі очікували негайної реакції на цей інцидент від Альянсу. Проте в Бухаресті зазначили, що не зафіксували російські "Калібри" в повітряному просторі своєї країни. Також в офіційній заяві йдеться про те, що ворожі ракети пролетіли за 35 кілометрів від кордону.