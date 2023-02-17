Один из обманутых граждан Туркменистана решил написать заявление в полицию. Однако теперь ему угрожают и потребуют забрать заявление. Об этом рассказывают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Погибших оккупантов в феврале стало в пять раз больше, чем раньше, – BBC

За окопы обещали более 800 тысяч рублей каждому, а дали почти ничего

Около месяца назад гражданину Таджикистана Аминжону предложили опасную, но хорошо оплачиваемую работу – рыть окопы. Он согласился. Его и еще 32 человека, которые так же были гражданами Таджикистана или Узбекистана, отправили в Запорожскую область.

Оккупанты поселили "гастарбайтеров", дали им технику для работы и пообещали за 1 окоп платить по 800 тысяч рублей. Окопы рыли тракторами, укрепляли балками.

Аминжон за меньше чем месяц вырыл 2 окопы. Когда пришло время выплачивать деньги, мужчина, по имени Сергей, нанимавший иностранцев, выплатил мужчине 595 тысяч рублей. Звонки и просьба выплатить все деньги не помогли. Но, несмотря на то, Аминжону повезло куда больше – те, кто поехал на "заработки" вместе с ним, не могут оттуда вернуться, у одного аппендицит, другой потерял кисть, но медицинскую помощь никто не оказывает. Да и выплатили ли им хоть какие-то деньги – неизвестно.

Вернувшись в Москву, Аминжон пошел писать заявление в полицию на того же Сергея. Такие же заявления написали еще трое "гастарбайтеров" из Таджикистана. Но Аминжон теперь получает угрозу из неизвестных номеров и требования забрать заявление. В то же время горе-гастарбайтер не знает ничего о мужчине, который обманул более 3 десятков иностранцев и говорит, что контракты никто не подписывал. Теперь же после угроз мужчина боится выходить из дома. Вот такие они – заработки.

Тем временем матерям ликвидированных окупантов выдают пельмени.

В российской Туве Валентина Ондар стала обладательницей унизительного подарка. Она – мать троих сыновей. Ее младший сын "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. При погибшем сыне она получила упаковку пельменей.

Однако следует добавить, что на войне в Украине находится и второй сын Валентины. Со временем семья Ондар сможет получить еще пачку "лакомства" от местных чиновников.

Пельмени семьи погибшего мобилизованного дали в рамках акции "Липы добро".