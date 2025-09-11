Ветеран из США сказал, что может полностью изменить ход войны в Украине
Ветеран армии США Пол Левандовский считает, что превосходство в воздухе может стать решающим фактором в войне в Украине.
Операция Израиля в Иране показала, что современные западные технологии способны прорывать российские системы ПВО, делая их беспомощными.
Одна из недавних военных операций на Ближнем Востоке показала слабость российских разработок в сфере противовоздушной обороны. Событие стало сигналом, что технологии Запада способны радикально изменить баланс сил.
Ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала пояснил, что именно превосходство в воздухе может стать решающим фактором в войне. Он подчеркнул, что даже без наземного присутствия американских войск это сделало бы российскую армию беспомощной.
Что показала операция в Иране?
Ветеран привел пример недавнего удара Израиля по объектам в Тегеране. Он отметил, что иранская система ПВО была создана с помощью российских специалистов, которые убеждали местные власти в ее надежности и способности противостоять армии, подготовленной по стандартам НАТО.
Израильтяне, которые были вооружены F-35 и современными американскими системами, прорвали иранскую противовоздушную оборону, и те не оказали никакого сопротивления. Израиль не потерял ни одного самолета,
– отметил он.
По мнению Левандовского, этот случай продемонстрировал, что даже новейшие комплексы, которые Россия экспортирует своим партнерам, не выдерживают противостояния с современными западными технологиями.
Вывод из примера Израиля, подчеркнул ветеран, заключается в решающем значении контроля над небом. Именно он определяет успех обороны или наступления в современных конфликтах.
Стало очевидно, что господство в воздухе все еще может быть решающим фактором, если есть технологии, способные преодолевать системы ПВО,
– подчеркнул ветеран.
Он считает, что даже частичное применение американской авиации в пределах оккупированных территорий Украины сделало бы российскую армию беззащитной. Такой сценарий мог бы существенно сократить продолжительность войны.
Гарантии безопасности для Украины: какие шаги готовят союзники
- На встрече в Париже участники "коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Окончательного согласия по отправке войск не достигли, но более 20 стран выразили готовность присоединиться к усилению обороны.
- Часть государств планирует предоставить контингенты после завершения боевых действий, другие готовы обеспечить поддержку в виде логистики, контроля в воздухе или на море. США, по предварительным планам, могут предоставить разведывательные возможности и прикрытие с воздуха.
- Обсуждается стратегия превращения Украины в "дикобраза" – государство, способное самостоятельно отразить повторную агрессию. Она предусматривает создание многонациональных сил, масштабное усиление ПВО и новые санкции против России.