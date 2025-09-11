Ветеран зі США сказав, що може повністю змінити хід війни в Україні
- Ветеран армії США Пол Левандовський вважає, що перевага в повітрі може стати вирішальним чинником у війні в Україні.
- Операція Ізраїлю в Ірані показала, що сучасні західні технології можуть проривати російські системи ППО, роблячи їх безпорадними.
Одна з нещодавніх військових операцій на Близькому Сході показала слабкість російських розробок у сфері протиповітряної оборони. Подія стала сигналом, що технології Заходу здатні радикально змінити баланс сил.
Ветеран армії США Пол Левандовський в ефірі 24 Каналу пояснив, що саме перевага в повітрі може стати вирішальним чинником у війні. Він наголосив, що навіть без наземної присутності американських військ це зробило б російську армію безпорадною.
Що показала операція в Ірані?
Ветеран навів приклад недавнього удару Ізраїлю по об'єктах у Тегерані. Він зазначив, що іранська система ППО була створена за допомогою російських фахівців, які переконували місцеву владу в її надійності та здатності протистояти армії, підготовленій за стандартами НАТО.
Ізраїльтяни, які були озброєні F-35 та сучасними американськими системами, прорвали іранську протиповітряну оборону, і ті не чинили жодного опору. Ізраїль не втратив жодного літака,
– зазначив він.
На думку Левандовського, цей випадок продемонстрував, що навіть найновіші комплекси, які Росія експортує своїм партнерам, не витримують протистояння з сучасними західними технологіями.
Висновок із прикладу Ізраїлю, підкреслив ветеран, полягає у вирішальному значенні контролю над небом. Саме він визначає успіх оборони чи наступу у сучасних конфліктах.
Стало очевидно, що господство в повітрі все ще може бути вирішальним фактором, якщо є технології, здатні долати системи ППО,
– наголосив ветеран.
Він вважає, що навіть часткове застосування американської авіації в межах окупованих територій України зробило б російську армію беззахисною. Такий сценарій міг би істотно скоротити тривалість війни.
Гарантії безпеки для України: які кроки готують союзники
- На зустрічі в Парижі учасники "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України після завершення війни. Остаточної згоди щодо відправки військ не досягли, але понад 20 країн висловили готовність долучитися до посилення оборони.
- Частина держав планує надати контингенти після завершення бойових дій, інші готові забезпечити підтримку у вигляді логістики, контролю в повітрі чи на морі. США, за попередніми планами, можуть надати розвідувальні можливості та прикриття з повітря.
- Обговорюється стратегія перетворення України на "дикобраза" – державу, здатну самостійно відбити повторну агресію. Вона передбачає створення багатонаціональних сил, масштабне посилення ППО та нові санкції проти Росії.