Ветеран армії США Пол Левандовський в ефірі 24 Каналу наголосив, що ця логіка є хибною. Він пояснив, що найбільша небезпека для Путіна криється не в темпах виснаження армій чи економік, а в настроях його найближчого оточення.

Як Путін утримує владу через олігархів і силовиків?

Левандовський зазначив, що будь-яка диктатура тримається не на підтримці всього суспільства, а на вузькому колі наближених. Саме ці люди визначають стійкість режиму, і коли рівновага порушується, диктатор втрачає контроль.

Абсолютних диктаторів, які мають повну лояльність, дуже мало. Вони наче стоять на вершині нестабільної піраміди,

– пояснив ветеран армії США.

Саме тому, за його словами, ставка Путіна на виснаження України виглядає недалекоглядною. Загрозу для його влади можуть створити ті, хто сьогодні забезпечує її збереження – силовики та олігархи.

Чи можуть олігархи та силовики усунути Путіна?

Найбільша небезпека для Кремля може з'явитися тоді, коли його коло підтримки перестане погоджуватися з рішеннями. Якщо силовики чи олігархи зберуться разом і дійдуть висновку, що війна шкодить їхнім інтересам, це стане переломним моментом.

Коли критична маса російських олігархів чи силовиків збереться та скаже, що ми не можемо продовжувати діяти таким чином, тоді для Путіна виникнуть реальні загрози,

– наголосив Пол Левандовський.

Він уточнив, що це може проявитися по-різному: від спроби усунути диктатора до ситуації, коли рішення ухвалюватимуться без його участі. На його думку, такий сценарій може стати реальністю набагато швидше, ніж багато хто очікує.

Путін карає генералів і олігархів у Росії

Упродовж останніх місяців у Росії зростає кількість випадків, коли високопосадових генералів та чиновників позбавляють посад, майна або навіть свободи. Це частина кампанії, яка має на меті тримати еліти під контролем Кремля.

Путін усе частіше сигналізує, що більше не може просто давати пряники, а змушений покладатися на батіг, тобто на погрози й примус,

– зауважив ветеран армії США.

Він підкреслив, що така система не може залишатися стабільною. Олігархи та силовики не належать до груп, яких легко змусити до лояльності, і спроби Кремля утримати їх силою лише посилюють ризики для режиму.

Провокації дронами та фінансова слабкість: що загрожує планам Путіна