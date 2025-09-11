Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зауважив, що ключовими точками тиску мають стати Москва та Санкт-Петербург. Він підкреслив, що регулярні удари саме по цих центрах змінять ставлення росіян до війни.
Дивіться також Б'ємо по логістиці: військовослужбовець назвав головні завдання СОУ на фронті
Москва і Санкт-Петербург як ключові цілі
Удари по інфраструктурі Росії вже зачіпають Москву, де починається дефіцит пального. Володимир Огризко пояснив, що саме столиця та Санкт-Петербург є ключовими центрами, на які слід спрямовувати регулярний тиск.
Треба попри все тиснути на два ключових центри – на їхню столицю і на Санкт-Петербург. Якщо взяти ці два об'єкти під особливу увагу і регулярно робити те, що потрібно, ситуація для Московії стане абсолютно зрозумілою,
– зазначив ексміністр.
Огризко підкреслив, що саме Москва і Санкт-Петербург залишаються відносно захищеними від наслідків війни. Саме це створює ілюзію для місцевих жителів, що бойові дії не стосуються їхнього життя.
Мешканці цих двох регіонів досі вважають, що війна – це десь дуже далеко. Тому вони не відчувають її справжньої ціни,
– зазначив дипломат.
Він наголосив, що тиск на ці міста змусить російське суспільство по-іншому сприйняти війну й може стати важливим фактором для зміни настроїв усередині країни.
Останні удари по нафтопереробці Росії: що відомо
- У ніч на 7 вересня дрони підрозділу "Птахів Мадяра" Сил безпілотних систем вразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області. Вона постачала дизель до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, через що в Москві почалися перебої з пальним та утворилися черги на заправках.
- За даними Центру вивчення окупації, понад 24% російських НПЗ вже виведені з ладу. На окупованих територіях України паливо зникає: у Луганську його продають лише за талонами, у Бердянську й Мелітополі ситуація критична, а в Горлівці бензину взагалі немає.
- У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій спільно з підпіллям у Краснодарському краї атакували Ільський НПЗ. Вони вразили установку ЄЛОУ-AT-6, яка забезпечувала роботу всього заводу з переробки шести мільйонів тонн нафти на рік.